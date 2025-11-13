मधुबनी में आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा; 18.39 प्रतिशत ज्यादा किया मतदान, देखें आंकड़ें

प्रदीप मंडल, मधुबनी। जिले में आजादी के बाद हुए सभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के मतदान का रिकॉर्ड बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टूट गया है। पहली बार इतना अधिक मतदान प्रतिशत जिले में हुआ है। उसमें भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा 18.39 प्रतिशत अधिक मतदान किया है।

इस बार जिले का कुल औसत मतदान 64.04 रहा है, जिसमें 55.39 प्रतिशत पुरुषों ने तथा 73.78 प्रतिशत महिलाओं एवं महज 5 प्रतिशत थर्ड जेंडर मतदाताओं ने मतदान का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार महिलाओं ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों से अधिक मतदान किया है। खजौली एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र की 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाता महिला मतदाताओं के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। महिला मतदाताओं की इस बढ़ी हुई संख्या ने जहां महिला सशक्तिकरण के सफलता का परचम लहराया है। वही पुरुष मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक होने के लिए और अधिक सचेत कर दिया है।

महिला मतदाताओं की स्थिति जिले के कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में 14 लाख 68 हजार 190 महिला मतदाता हैं। जिसमें से इस बार 73.78 प्रतिशत अर्थात 10 लाख 83 हजार 318 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर एक नया कृतिमान बना लिया है।

लौकहा विधानसभा में सर्वाधिक 1 लाख 27 हजार 783 महिलाओं ने मतदान किया है, जबकि सबसे कम 94,040 महिलाओं ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया है। हरलाखी एवं बेनीपट्टी विधानसभा को छोड़ शेष आठ विधानसभा क्षेत्रों में एक लाख से महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर उपयोग किया है।

विधानसभा वार महिला मतदाताओं की संख्या विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मतदान हरलाखी 128,406 98,950 बेनीपट्टी 135,677 94,040 बिस्फी 155,546 108,262 मधुबनी 160,046 109,650 खजौली 136,269 109,069 बाबूबरही 143,393 112,425 राजनगर 147,211 103,583 झंझारपुर 151,938 106,157 फुलपरास 150,730 113,399 लौकहा 158,973 127,783 विधानसभावार पुरुष मतदाताओं की स्थिति विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मतदान हरलाखी 147513 83825 बेनीपट्टी 154033 80556 बिस्फी 173013 98387 मधुबनी 178864 100791 खजौली 156809 94960 बाबूबरही 164293 92876 राजनगर 165637 86367 झंझारपुर 167922 86423 फुलपरास 169535 90889 लौकहा 177798 101905 विधानसभावार थर्ड जेंडर मतदाताओं की स्थिति विधानसभा क्षेत्र कुल मतदाता मतदान हरलाखी 17 02 बेनीपट्टी 08 00 बिस्फी 26 01 मधुबनी 18 01 खजौली 04 00 बाबूबरही 22 01 राजनगर 15 01 झंझारपुर 06 00 फुलपरास 17 01 लौकहा 07 00 विधानसभावार महिला पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र पुरुष मतदाता (%) महिला मतदाता (%) हरलाखी 56.83 77.06 बेनीपट्टी 52.30 69.31 बिस्फी 56.87 69.60 मधुबनी 56.35 68.51 खजौली 60.56 80.04 बाबूबरही 56.63 78.40 राजनगर 52.14 70.36 झंझारपुर 51.47 69.87 फुलपरास 53.61 75.23 लौकहा 57.32 80.38 पिछले चुनावों का टूटा रिकॉर्ड बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जिले का कुल औसत मतदान 64.04 प्रतिशत रहा है। यह आंकड़ा वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से 7.66 प्रतिशत अधिक तथा पिछले लोकसभा चुनाव से 10.52 प्रतिशत अधिक रहा है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का यह आंकड़ा महिला मतदाताओं के कारण बढ़ी है। चूंकि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने घर की चाहरदिवारी से बाहर निकल सर्वाधिक अपने मताधिकार का उपयोग किया है।