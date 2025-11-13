मधुबनी में आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा; 18.39 प्रतिशत ज्यादा किया मतदान, देखें आंकड़ें
बिहार के मधुबनी जिले में एक ऐतिहासिक घटना घटी। आजादी के बाद पहली बार, महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया, जो 18.39% अधिक था। यह 2025 के बिहार चुनाव में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है।
प्रदीप मंडल, मधुबनी। जिले में आजादी के बाद हुए सभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के मतदान का रिकॉर्ड बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टूट गया है। पहली बार इतना अधिक मतदान प्रतिशत जिले में हुआ है। उसमें भी महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा 18.39 प्रतिशत अधिक मतदान किया है।
इस बार जिले का कुल औसत मतदान 64.04 रहा है, जिसमें 55.39 प्रतिशत पुरुषों ने तथा 73.78 प्रतिशत महिलाओं एवं महज 5 प्रतिशत थर्ड जेंडर मतदाताओं ने मतदान का रिकॉर्ड बनाया है।
इस बार महिलाओं ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों से अधिक मतदान किया है। खजौली एवं लौकहा विधानसभा क्षेत्र की 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान बनाया है।
जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाता महिला मतदाताओं के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। महिला मतदाताओं की इस बढ़ी हुई संख्या ने जहां महिला सशक्तिकरण के सफलता का परचम लहराया है। वही पुरुष मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक होने के लिए और अधिक सचेत कर दिया है।
महिला मतदाताओं की स्थिति
जिले के कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में 14 लाख 68 हजार 190 महिला मतदाता हैं। जिसमें से इस बार 73.78 प्रतिशत अर्थात 10 लाख 83 हजार 318 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर एक नया कृतिमान बना लिया है।
लौकहा विधानसभा में सर्वाधिक 1 लाख 27 हजार 783 महिलाओं ने मतदान किया है, जबकि सबसे कम 94,040 महिलाओं ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया है। हरलाखी एवं बेनीपट्टी विधानसभा को छोड़ शेष आठ विधानसभा क्षेत्रों में एक लाख से महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर उपयोग किया है।
विधानसभा वार महिला मतदाताओं की संख्या
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल मतदाता
|मतदान
|हरलाखी
|128,406
|98,950
|बेनीपट्टी
|135,677
|94,040
|बिस्फी
|155,546
|108,262
|मधुबनी
|160,046
|109,650
|खजौली
|136,269
|109,069
|बाबूबरही
|143,393
|112,425
|राजनगर
|147,211
|103,583
|झंझारपुर
|151,938
|106,157
|फुलपरास
|150,730
|113,399
|लौकहा
|158,973
|127,783
विधानसभावार पुरुष मतदाताओं की स्थिति
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल मतदाता
|मतदान
|हरलाखी
|147513
|83825
|बेनीपट्टी
|154033
|80556
|बिस्फी
|173013
|98387
|मधुबनी
|178864
|100791
|खजौली
|156809
|94960
|बाबूबरही
|164293
|92876
|राजनगर
|165637
|86367
|झंझारपुर
|167922
|86423
|फुलपरास
|169535
|90889
|लौकहा
|177798
|101905
विधानसभावार थर्ड जेंडर मतदाताओं की स्थिति
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल मतदाता
|मतदान
|हरलाखी
|17
|02
|बेनीपट्टी
|08
|00
|बिस्फी
|26
|01
|मधुबनी
|18
|01
|खजौली
|04
|00
|बाबूबरही
|22
|01
|राजनगर
|15
|01
|झंझारपुर
|06
|00
|फुलपरास
|17
|01
|लौकहा
|07
|00
विधानसभावार महिला पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत
|विधानसभा क्षेत्र
|पुरुष मतदाता (%)
|महिला मतदाता (%)
|हरलाखी
|56.83
|77.06
|बेनीपट्टी
|52.30
|69.31
|बिस्फी
|56.87
|69.60
|मधुबनी
|56.35
|68.51
|खजौली
|60.56
|80.04
|बाबूबरही
|56.63
|78.40
|राजनगर
|52.14
|70.36
|झंझारपुर
|51.47
|69.87
|फुलपरास
|53.61
|75.23
|लौकहा
|57.32
|80.38
पिछले चुनावों का टूटा रिकॉर्ड
बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जिले का कुल औसत मतदान 64.04 प्रतिशत रहा है। यह आंकड़ा वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से 7.66 प्रतिशत अधिक तथा पिछले लोकसभा चुनाव से 10.52 प्रतिशत अधिक रहा है।
इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत का यह आंकड़ा महिला मतदाताओं के कारण बढ़ी है। चूंकि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने घर की चाहरदिवारी से बाहर निकल सर्वाधिक अपने मताधिकार का उपयोग किया है।
फलस्वरुप जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पछाड़ दिया है। यह आंकड़े आने वाले दोनों में महिलाओं के और अधिक सशक्त और मजबूत होने की ओर बढ़ते कदम का संकेत दे रही है।
पिछले चुनावों के मतदान में अंतर
|विधानसभा क्षेत्र
|लोकसभा 2024
|विधानसभा 2020
|विधानसभा 2025
|हरलाखी
|53.46
|57.12
|66.24
|बेनीपट्टी
|50.41
|51.85
|60.26
|बिस्फी
|51.51
|54.40
|62.89
|मधुबनी
|52.74
|53.79
|62.09
|खजौली
|56.67
|60.88
|69.61
|बाबूबरही
|56.88
|60.04
|66.72
|राजनगर
|49.38
|52.59
|60.71
|झंझारपुर
|53.36
|56.74
|60.21
|फुलपरास
|53.38
|56.00
|63.78
|लौकहा
|57.36
|60.43
|68.2
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।