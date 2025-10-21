Bihar Assembly Election : नामांकन रद होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने Traffic रोक दिया

संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी) । मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन रद होते ही एक निर्दलीय प्रत्याशी का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध जताने के लिए उन्होंने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोक दिया। देखते ही देखते सड़क जाम हो गई।

निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार यादव ने नामांकन रद होने के बाद साजिश का आरोप लगाते हुए बेनीपट्टी पुपरी मुख्य पथ स्टेट हाईवे पर अनुमंडल कार्यालय के निकट अपने समर्थकों के साथ जाम कर धरना पर बैठ नारेबाजी की।

विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल का आरोप है कि सोमवार को बेनीपट्टी में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दर्ज कराया। मंगलवार को नामांकन की संवीक्षा में मेरे नामांकन को रद कर दिया गया। नामांकन रद होने की कोई वजह नहीं बतायी जा रही है। बहुत आग्रह करने पर कागजात दिखाया। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि मुझे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

जबकि साजिश के तहत नामांकन को रद किया गया है। नामांकन की उच्च स्तरीय जांच करायी जाये साथ ही नामांकन को वैध किया जाये। सड़क जाम रहने एवं निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा सड़क पर बैठे रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी रही। इस संबंध में पूछे जाने पर हरलाखी के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार ने बताया कि आपराधिक मामले में एक कॉलम को छोड़ दिया गया था। पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है।