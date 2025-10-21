Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Assembly Election : नामांकन रद होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने Traffic रोक दिया

    By Amod Kumar Jha Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद होने के बाद, उसने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर यातायात रोक दिया। उम्मीदवार का आरोप है कि उसका नामांकन गलत तरीके से रद किया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन यातायात सामान्य करने में जुट रहे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बेनीपट्टी में सड़क जाम कर धरना पर बैठे प्रत्याशी विजय यादव। जागरण

    संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी (मधुबनी) ।  मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन रद होते ही एक निर्दलीय प्रत्याशी का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध जताने के लिए उन्होंने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोक दिया। देखते ही देखते सड़क जाम हो गई।
    निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार यादव ने नामांकन रद होने के बाद साजिश का आरोप लगाते हुए बेनीपट्टी पुपरी मुख्य पथ स्टेट हाईवे पर अनुमंडल कार्यालय के निकट अपने समर्थकों के साथ जाम कर धरना पर बैठ नारेबाजी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विजय कुमार यादव उर्फ विजय मार्शल का आरोप है कि सोमवार को बेनीपट्टी में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन का पर्चा दर्ज कराया। मंगलवार को नामांकन की संवीक्षा में मेरे नामांकन को रद कर दिया गया। नामांकन रद होने की कोई वजह नहीं बतायी जा रही है। बहुत आग्रह करने पर कागजात दिखाया। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि मुझे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

    जबकि साजिश के तहत नामांकन को रद किया गया है। नामांकन की उच्च स्तरीय जांच करायी जाये साथ ही नामांकन को वैध किया जाये। सड़क जाम रहने एवं निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा सड़क पर बैठे रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी रही। इस संबंध में पूछे जाने पर हरलाखी के निर्वाची पदाधिकारी सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार ने बताया कि आपराधिक मामले में एक कॉलम को छोड़ दिया गया था। पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है।

    निर्वाचन प्रेक्षकों ने बार्डर व चेकपोस्ट का किया निरीक्षण

    लौकही। विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मतदान की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक सक्रिय हो गए हैं। मंगलवार को निर्वाचन प्रेक्षकों ने लौकहा विधानसभा क्षेत्र के लौकही प्रखंड में विभिन्न चेकपोस्ट और सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
    सामान्य प्रेक्षक डा. एस. सुरेश कुमार एवं व्यय प्रेक्षक मदन थिरमन पल्ली ने मंगलवार को लौकही प्रखंड अंतर्गत अंधरामठ, करियौत और भूतहा चौक स्थित मल्टी एजेंसी चेकपोस्टों और करियौत स्थित एक बुथ केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखने और मतदान से पूर्व किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव को रोकने के निर्देश दिए। 