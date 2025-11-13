Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Benipatti Vidhan Sabha Chunav Result: बेनीपट्टी सीट पर BJP-कांग्रेस में सीधी टक्कर, क्या जन सुराज लगा पाएगी सेंध?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    बेनीपट्टी विधानसभा में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ। Benipatti Election Result 14 नवंबर को आएगा, जिसमें बीजेपी के विनोद नारायण झा, कांग्रेस के नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा और पहली बार मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के मो. परवेज आलम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2020 में बीजेपी ने 78,862 वोट से कांग्रेस को 32,652 वोटों से हराया था। 2015 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    सालों से बीजेपी-कांग्रेस के बीच झूलती रही है बेनीपट्टी सीट।

    डिजिटल डेस्क, बेनीपट्टी(मधुबनी)। Benipatti vidhan sabha Election Result 2025 बेनीपट्टी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में स्थित है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मिथिला क्षेत्र की यह सीट लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही है।

    कौन हैं मैदान में

    बेनीपट्टी विधानसभा सीट में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी के Vinod Narayan Jha, कांग्रेस के Nalini Ranjan Jha Alias Rupan Jha और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के Mohd. Parvez A ने अपनी किस्मत आजमाई। Benipatti Vidhan sabha Chunav result में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना बनती दिख रही है। 

    2020 का नतीजा

    • विनोद नारायण झा (बीजेपी) – 78,862 वोट (51.88%)
    • भावना झा (कांग्रेस) – 46,210 वोट
    • हार का अंतर: 32,652 वोट

    राजनीतिक पृष्ठभूमि

    2015 Benipatti election Result में कांग्रेस की भावना झा ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2020 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। जन सुराज पार्टी के रूप में तीसरे मोर्चे के आने के बाद इस बार मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें