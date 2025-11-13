Benipatti Vidhan Sabha Chunav Result: बेनीपट्टी सीट पर BJP-कांग्रेस में सीधी टक्कर, क्या जन सुराज लगा पाएगी सेंध?

डिजिटल डेस्क, बेनीपट्टी(मधुबनी)। Benipatti vidhan sabha Election Result 2025 बेनीपट्टी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में स्थित है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मिथिला क्षेत्र की यह सीट लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही है।

कौन हैं मैदान में

बेनीपट्टी विधानसभा सीट में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी के Vinod Narayan Jha, कांग्रेस के Nalini Ranjan Jha Alias Rupan Jha और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के Mohd. Parvez A ने अपनी किस्मत आजमाई। Benipatti Vidhan sabha Chunav result में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना बनती दिख रही है।

2020 का नतीजा

विनोद नारायण झा (बीजेपी) – 78,862 वोट (51.88%)

– 78,862 वोट (51.88%) भावना झा (कांग्रेस) – 46,210 वोट

– 46,210 वोट हार का अंतर: 32,652 वोट

राजनीतिक पृष्ठभूमि

2015 Benipatti election Result में कांग्रेस की भावना झा ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2020 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। जन सुराज पार्टी के रूप में तीसरे मोर्चे के आने के बाद इस बार मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है।