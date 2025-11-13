Benipatti Vidhan Sabha Chunav Result: बेनीपट्टी सीट पर BJP-कांग्रेस में सीधी टक्कर, क्या जन सुराज लगा पाएगी सेंध?
बेनीपट्टी विधानसभा में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान हुआ। Benipatti Election Result 14 नवंबर को आएगा, जिसमें बीजेपी के विनोद नारायण झा, कांग्रेस के नलिनी रंजन झा उर्फ रूपन झा और पहली बार मैदान में उतरी जन सुराज पार्टी के मो. परवेज आलम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2020 में बीजेपी ने 78,862 वोट से कांग्रेस को 32,652 वोटों से हराया था। 2015 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।
डिजिटल डेस्क, बेनीपट्टी(मधुबनी)। Benipatti vidhan sabha Election Result 2025 बेनीपट्टी विधानसभा सीट मधुबनी जिले में स्थित है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मिथिला क्षेत्र की यह सीट लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस के बीच झूलती रही है।
कौन हैं मैदान में
2020 का नतीजा
- विनोद नारायण झा (बीजेपी) – 78,862 वोट (51.88%)
- भावना झा (कांग्रेस) – 46,210 वोट
- हार का अंतर: 32,652 वोट
राजनीतिक पृष्ठभूमि
2015 Benipatti election Result में कांग्रेस की भावना झा ने यह सीट जीती थी, लेकिन 2020 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। जन सुराज पार्टी के रूप में तीसरे मोर्चे के आने के बाद इस बार मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है।
