SH-52 पर अतिक्रमण हटाने को चलेगा बुलडोजर, नहीं हटाया तो 5000 रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, बेनीपट्टी। बेनीपट्टी नगर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर मंगलवार को चलेगा। बेनीपट्टी नगर के संसार पोखरा से लेकर अनुमंडल रोड तक प्रशासन एसएच 52 सड़क के दोनों किनारों में अतिक्रमणमुक्ति की कार्रवाई को अंजाम देगा। संसार पोखरा, लोहिया चौक, थाना चौक, उपडाकघर चौक, इंदिरा चौक, डाकबंगला मोड़, विद्यापति चौक, बेहटा बाजार के निकट, कालीस्थान के निकट, अंबेडकर चौक और अनुमंडल रोड में प्रशासन की ओर से एसएच 52 सड़क के अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी रविवार को बेनीपट्टी के एसडीओ शारंग पाणि पांडेय ने दी।

अपना-अपना अतिक्रमण हटा लेने की अपील एसडीओ ने बताया कि विगत शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण बेनीपट्टी नगर में नगर पंचायत प्रशासन की ओर से माइकिंग कराकर एसएच 52 सड़क के दोनों किनारों के अतिक्रमणकारियों से स्वंय के स्तर से ही सड़क पर से अपना-अपना अतिक्रमण हटा लेने की अपील की गई है।

ऐसा नहीं करने पर प्रशासन के द्वारा मंगलवार को अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी माइकिंग के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को दी गई है। अतिक्रमण के कारण आए दिन भीषण जाम एसडीओ ने बताया कि विभिन्न व्यवसायियों एवं लोगों के द्वारा बेनीपट्टी मुख्य बाजार में एसएच 52 सड़क के दोनों किनारों में अतिक्रमण के कारण आए दिन भीषण जाम लगता रहता है। जिसके कारण आम नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

विभिन्न व्यवसायियों को पीछे किराए पर कमरा लेकर आगे सड़क पर ही अपना व्यवसाय चलाते देखा जा रहा है। ऐसे में उस व्यवसायी का ग्राहक खड़ा कहां होगा यह भी नहीं देखा जा रहा है। सड़क पर ही ग्राहकों के खड़े होने और वाहन लगाने से जाम की समस्या बढ़ती जा रही है।

इसलिए, प्रशासन ने बेनीपट्टी बाजार में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हालांकि, प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई से पूर्व लोगों से स्वंय के स्तर से ही अपना-अपना अतिक्रमण हटा लेने का आह्वान किया गया है। 5000 रुपए का जुर्माना के तौर पर वसूली वहीं, बेनीपट्टी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने बताया कि सोमवार तक जिन अतिक्रमणकारियों ने स्वंय के द्वारा एसएच 52 सड़क के दोनों किनारों से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया उनलोगों पर न सिर्फ मंगलवार को अतिक्रमणमुक्ति की कार्रवाई की जाएगी बल्कि वैसे लोगों को चिन्हित कर उनसे 5000 रुपए का जुर्माना के तौर पर वसूला भी जाएगा।