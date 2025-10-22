Madhubani News : बालू के नीचे नशे की परत, पुलिस ने खोला गुप्त खेल, अब गिरफ्त में
मधुबनी के हरलाखी थाना पुलिस ने शराब मामले में नामजद फरार आरोपित रिजवान आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करुणा चौक के पास बालू से ढके एक ट्रैक्टर से 1350 बोतल नेपाली शराब जब्त की थी और चालक को गिरफ्तार किया था। चालक ने पूछताछ में कई लोगों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने रिजवान आलम समेत पांच लोगों पर मामला दर्ज किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, हरलाखी (मधुबनी) : बालू की आड़ में शराब तस्करी का रोचक तरीका अपनाने वाला आरोपित आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीमा क्षेत्र से अपने ट्रैक्टर पर बालू लाने के बहाने वह उसके नीचे शराब की पेटियां छिपाकर लाता था।
थाना पुलिस ने पूर्व के शराब मामले में नामजद एक फरार आरोपित को गिरफ्तार कर लिया हैं। जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के सोठगांव निवासी रिजवान आलम के रूप के हुई हैं। हालांकि इस मामले में अभी भी कई नामजद आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीते शनिवार के दिन करुणा चौक के नजदीक ट्रैक्टर पर बालू के नीचे छुपाकर ले जा रहे 1350 बोतल नेपाली देसी शराब जब्त किया था।
पुलिस ने इस कार्रवाई में चालक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चालक से शराब के संबंध में पूछताछ में की। जिसमे चालक ने कई शराब की इस खेप में कई लोगों के संलिप्त होने की बात कही। चालक की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रेक्टर मालिक रिजवान आलम सहित पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर चालक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने बताया मामले में अबतक दो आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही हैं।
432 लीटर शराब के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार
लौकही । लौकही थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार अहले सुबह थाना क्षेत्र के करियौत नहर स्थित से 432 लीटर नेपाल निर्मित शराब के साथ चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। जिसकी पहचान नेपाल के सप्तरी जिला के झुटकी निवासी चंद्र नारायण यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, अजय कुमार यादव तथा थाना क्षेत्र के करियौत निवासी शोभित कुमार दास के रूप में हुई है। पुलिस ने उक्त धंधेबाजों के विरुद्ध शराब बंदी अधिनियम मामले प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
