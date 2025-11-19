Madhubani news : जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लंबित आवेदनों पर फुलस्टाप...क्या 11 दिन काफी?

जागरण संवाददाता, मधुबनी। नगर निगम क्षेत्र में जनसेवा कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में विशेष सुधार लाते हुए निगम प्रशासन ने सभी लंबित आवेदनों को 11 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है।

नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने संबंधित शाखाओं की दैनिक मानिटरिंग शुरू कर दी है तथा संबंधित कर्मियों को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्य में लापरवाही या देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेज हुई मानिटरिंग, कर्मियों पर सख्ती नगर आयुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए पाया कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े कई आवेदन लंबे समय से लंबित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर हर हाल में कार्य निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक आवेदन की प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन ली जाएगी और देरी पर कार्रवाई तय है।

ट्रेड लाइसेंस व नक्शा पासिंग की प्रक्रिया में भी तेजी निगम प्रशासन ने ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण, नए लाइसेंस जारी करने और भवन नक्शा पासिंग की प्रक्रिया को भी गति दी है। अधिकारियों की मानें तो पिछले कुछ हफ्तों में इन विभागों में कार्य निस्तारण की गति लगभग दोगुनी हुई है। इससे नागरिकों को काफी राहत मिलने लगी है।

विवाह भवन को शीघ्र किया जाएगा सुसज्जित नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा निर्मित विवाह भवन को सुसज्जित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। भवन की साफ–सफाई, रंग-रोगन, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं को अपडेट किया जा रहा है। निगम का कहना है कि बहुत जल्द इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे कम खर्च में विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा मिल सकेगी।