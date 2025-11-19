Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Madhubani news : जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लंबित आवेदनों पर फुलस्टाप...क्या 11 दिन काफी?

    By Abhay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:33 PM (IST)

    मधुबनी नगर निगम ने जनसेवा कार्यों में तेजी लाते हुए जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों के लंबित आवेदनों को 11 दिनों में निपटाने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने निगरानी बढ़ा दी है। ट्रेड लाइसेंस और नक्शा पासिंग प्रक्रिया भी तेज की गई है। विवाह भवन को सुसज्जित किया जा रहा है और तालाबों के सौंदर्यीकरण की योजना है, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। नगर निगम क्षेत्र में जनसेवा कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में विशेष सुधार लाते हुए निगम प्रशासन ने सभी लंबित आवेदनों को 11 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने संबंधित शाखाओं की दैनिक मानिटरिंग शुरू कर दी है तथा संबंधित कर्मियों को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि कार्य में लापरवाही या देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    तेज हुई मानिटरिंग, कर्मियों पर सख्ती

    नगर आयुक्त ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए पाया कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े कई आवेदन लंबे समय से लंबित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर हर हाल में कार्य निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक आवेदन की प्रगति की रिपोर्ट प्रतिदिन ली जाएगी और देरी पर कार्रवाई तय है।

    ट्रेड लाइसेंस व नक्शा पासिंग की प्रक्रिया में भी तेजी

    निगम प्रशासन ने ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण, नए लाइसेंस जारी करने और भवन नक्शा पासिंग की प्रक्रिया को भी गति दी है। अधिकारियों की मानें तो पिछले कुछ हफ्तों में इन विभागों में कार्य निस्तारण की गति लगभग दोगुनी हुई है। इससे नागरिकों को काफी राहत मिलने लगी है।

    विवाह भवन को शीघ्र किया जाएगा सुसज्जित

    नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा निर्मित विवाह भवन को सुसज्जित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। भवन की साफ–सफाई, रंग-रोगन, फर्नीचर और अन्य सुविधाओं को अपडेट किया जा रहा है। निगम का कहना है कि बहुत जल्द इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे कम खर्च में विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा मिल सकेगी।

    तालाब सौंदर्यीकरण और पार्क निर्माण में इंजीनियरिंग विभाग सक्रिय

    नगर आयुक्त ने बताया कि नगर क्षेत्र के तालाबों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए इंजीनियरिंग टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। कई तालाबों की दीप स्वच्छता, किनारे पथ निर्माण और लाइटिंग के लिए योजना बनाई गई है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए नए पार्क निर्माण तथा पुराने पार्कों के जीर्णोद्धार का काम भी प्रस्तावित है।