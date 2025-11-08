अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा हमने उनको अवध में हराया आप मगध में हराएं
BiharVidhanSabhaChunav: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मधेपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी लोगों को बांटकर राज करना चाहती है। उन्होंने तेजस्वी यादव की सरकार बनने पर नौकरी और मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया। राजद अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी सभा को संबोधित किया।
संवाद सहयोगी, मधेपुर (मधुबनी)। Bihar Assembly Election 2025: उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को जवाहर उच्च विद्यालय मधेपुर के प्रांगण में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। वे फुलपरास विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध मंडल तथा झंझारपुर विधानसभा से महागठबंधन समर्थित सीपीआई उम्मीदवार के लिए वो वोट मांगने आए थे।
सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश संकट के दौर में है, बीजेपी लोगों को बांटकर राज करना चाहती है। एक समय बिहार ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोककर देश में नया संदेश दिया था।
इस बार आप सब मिलकर बिहार में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने का काम किजिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने भीड़ में उपस्थित लोगों से कहा कि बीजेपी को हमने अवध में हराया आप इस बार मगध में आप सब हराएं।
लगभग अपने आधे घंटे के संबोधन में उन्होंने एक बार भी जद यू का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मंहगाई चरम पर है। उन्होंने एक दिलचस्प बात बताते हुए कहा कि पहले जिस पांच सौ एमजी वाला पैरासीटामोल से तुरंत बुखार उतर जाता था, बीजेपी वालों ने इन्हें 650 एमजी बनाकर लोगों को इसे खाने को मजबूर कर दिया।
जिससे ससमय बुखार भी नहीं उतरता है। मंहगाई की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चालीस से पचास हजार में बाइक आ जाता था, लेकिन अब एक लाख से कम में नहीं होता।
उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति हमेशा देश को नई दिशा देने का काम किया है। अगर इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो बिहार के हरेक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा।
बच्चों को पढ़ाई में सुविधा हेतु सरकार फ्री में लैपटॉप देगी। सभा को सम्बोधित करते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो सिर्फ गरीबी, राज्य की खस्ताहाल स्थिति, रेप, हत्या आदि की बात करते हैं।
उन्होंने कभी भी बिहार में विकास कैसे होगा, फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, रोजी रोजगार कैसे मिलेगा यह कभी नहीं बताते। वह चाहते हैं कि बिहार के लोग हमेशा नौकरी के लिए पलायन करते रहे जिससे कि गुजरात में आसानी से काम करने वाले उपलब्ध हो जाए।
सभा को पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व विधायक देव नाथ यादव, गुलाब यादव, पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह, सुजीत कुमार मिश्र, दिवाकर प्रसाद यादव, महेश कुमार महतो, मुमताज अंसारी, सत्तो मंडल सहित अन्य ने सम्बोधित किया। अध्यक्षता पचही पंचायत के मुखिया सह प्रखंड राजद अध्यक्ष मुमताज अंसारी ने किया।
