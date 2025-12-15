Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधुबनी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, दो पुलिसकर्मी सहित तीन घायल, सीओ को खदेड़ा

    By Devkant Jha Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    मधुबनी के फुलपरास में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी और एक जेसीबी चालक घायल हो गए। अतिक्रमण नव उत्क्रमित उच् ...और पढ़ें

    Hero Image

    लोगों की पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    संवाद सहयोगी, फुलपरास (मधुबनी)। Bihar News: प्रखंड क्षेत्र के नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय फुलकाही की जमीन से सोमवार को अतिक्रमण बुलडोजर से खाली करवाया गया। इस दौरान प्रशासन एवं ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई और लोगों ने सीओ सहित अन्य प्रशासनिक लोगों को खदेड़ दिया। लोगों की पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी घायल हो गए।

    जानकारी के मुताबिक अतिक्रमण वाद संख्या 04/24/25 में पारित आदेश में मौजा महथौर खुर्द 109 के सीएस खेसरा संख्या 70/54 एवं आर एस खेसरा संख्या 29/94 गैर मजरुआ आम बिहार सरकार वर्तमान में प्लस टू उच्च विद्यालय फुलकाही के परिसर की भूमि कृपाल सहनी समेत 14 लोगों द्वारा अतिक्रमित किए जाने की बात सामने आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्यालय परिसर से अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई 13 दिसम्बर को निर्धारित की गई थी। कुछ कारणों से पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने पर कार्रवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद सोमवार को अंचलाधिकारी अजय चौधरी की उपस्थिति एवं बीपीआरओ सह दंडाधिकारी प्रगति कुमारी की देखरेख में अतिक्रमण खाली कराया गया।

    Madhubani news (1)

    सोमवार दिन के साढ़े बारह बजे सीओ, दंडाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वाटर कैनन, ब्रज वाहन एवं आंसू गैस वाहन के साथ थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव पहुंचे। जिसके बाद प्रशासन ने विद्यालय के चहुओर अतिक्रमण खाली करवाना शुरू किया।

    बुलडोजर से कच्चा पक्का घर को तोड़ना शुरू किया गया। अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से खाली करवाया जा रहा था, लोग स्वतः भी खाली कर रहे थे, लेकिन इसी बीच प्रशासन एवं ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गयी। इसमें ग्रामीणों ने सीओ को खदेड़ दिया और सीओ को जान बचाकर भागना पड़ा।

    पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने वार्ड सदस्य सहित कुछ अन्य लोगों का अतिक्रमण खाली नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए सीओ को खदेड़ दिया।

    आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें दो पुलिसकर्मी उचित पासवान एवं सिवृति कुमारी तथा जेसीबी चालक श्याम सुंदर मंडल घायल हो गए। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सीओ अजय कुमार ने कहा कि अतिक्रमण खाली करवा दिया गया।

    घायल पुलिसकर्मी के बाबत कहा कि थानाध्यक्ष से जानकारी ले रहे हैं। थानाध्यक्ष विक्रम आचार्य ने कहा कि पूर्ण रूप से अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है।सीओ से प्रतिवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।