अब तक नहीं बना आयुष्मान कार्ड? अब शुरू हो रहा है सुनहरा मौका

जागरण संवाददाता, मधुबनी। सरकार के द्वारा प्रदेश के नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत करने एवं 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है।

जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 16 से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित स्वास्थ्य समीक्षा बैठक किया।

बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाई जा रही है। जिसकी मॉनिटरिंग डीएम आनंद शर्मा स्वयं कर रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य जिले के शत-प्रतिशत लाभुकों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराना है।

विशेष अभियान की सफलता के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना है ताकि अधिक से अधिक लाभुक आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठा सकें। उक्त अभियान के दौरान प्रत्येक गांव, पंचायत सरकार भवन, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और समाहरणालय के अतिरिक्त सीएससी केन्द्र पर भी विशेष काउंटर लगाए जाएंगे जहां कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान को धरातल पर उतरने की दिशा में सभी पदाधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया जा सके। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वार्ड स्तर पर माइक्रो प्लान बनाते हुए उक्त कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को चाहे उनकी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति कुछ भी हो आयुष्मान वय वंदना कार्ड से आच्छादित किया जाएगा।

उन्होंने सीएससी संचालक, आशा कार्यकर्ता, पंचायती राज कार्यपालक सहायक, अन्य आपरेटर के सहयोग से शिविर आयोजन करने का निर्देश दिया। जिला स्तर पर प्रचार प्रसार और बायोमेट्रिक उपकरण के व्यवस्था की जिम्मेदारी डीपीसी एवं डीआईटीएम को दी गई। सिविल सर्जन, डीपीसी एवं डीआईटीएम के द्वारा शिविर का संचालन तथा प्रशिक्षण का व्यवस्था किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार माइक्रो प्लान के अनुरूप शिविर स्थल पर वैसे पात्र लाभार्थी जिनका कार्ड निर्माण नहीं हुआ है को अनिवार्य दस्तावेजों यथा व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड और पारिवारिक सदस्य सत्यापन के लिए राशन कार्ड के साथ सिविल स्थल तक लाने की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड सदस्य, जीविका दीदी, आशा एवं एएनएम को दी गई है।