Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में बड़ा एक्शन, 48 चालकों का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड

    By Pradeep Mandal Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    Driver license suspended: मधुबनी जिले में 48 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन, तेज गत ...और पढ़ें

    Hero Image

    RTO action Madhubani: जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मधुबनी। license suspension news: जिले में 48 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें वैसे चालक शामिल हैं जो ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हुए तेज गति से नशे में वाहन चला रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें की जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में जिले में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा लगातार बढ़ रहे यातायात उल्लंघन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

    जिसका मुख्य उद्देश्य जिले में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करना, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आमजन के मध्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिले में चले अभियान के दौरान जांच में यह पाया गया कि कई चालक तेज गति से वाहन चला रहे थे।

    चालक नशे में वाहन चला रहे थे अथवा विपरीत दिशा में गाड़ी चलाने जैसी गंभीर एवं जोखिमपूर्ण गतिविधियों में शामिल थे। ऐसे सभी मामलों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 48 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के तहत 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

    नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

    जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन जीवन के साथ खिलवाड़ है। ऐसे कृत्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    उन्होंने परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन को इस अभियान को लगातार और। सख्ती के साथ जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यातायात नियमों को तोड़ने वाले किसी भी चालक को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं देने का निर्देश दिया है।

    जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि यदि कोई चालक एक ही अपराध में दोबारा या बार-बार पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसमें चालक अनुज्ञप्ति को अस्थाई रूप से रद्द करने की प्रक्रिया भी की जा सकती है।

    उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड लिमिट सहित वाहन चलाते समय अनुशासन को गंभीरता से लेते हुए स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

    सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति

    जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य चालकों को चेतावनी देना और उन्हें नियमों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनना है।

    जिससे जिला सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त और सुरक्षित बन सके। बता दें कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए तथा वाहन चालकों के द्वारा वाहन चालान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन यथा ओवर स्पीड, नशे की अवस्था में वाहन चलाना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना आदि कारणों को लेकर वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

    लगातार तीन बार यातायात नियम उल्लंघन करते पकड़े जाने पर वाहन चालक का अस्थाई रूप से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।