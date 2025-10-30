Tulsi Vivah 2025: 2 या 3 नवंबर, तुलसी विवाह कब है? सिंहेश्वरनाथ के पुजारी से जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। Tulsi Vivah Kab Hai, Tulsi Vivah 2025, Tulsi Puja देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी 2 नवंबर (रविवार) को तुलसी विवाह का आयोजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जाएगा। तुलसी विवाह को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो चार माह के शयन के बाद जागते हैं, उनका विवाह तुलसी देवी (वृंदा) के साथ संपन्न होता है। Tulsi Vivah Kis Din Hai तुलसी विवाह के साथ ही विवाहोत्सव और अन्य मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त भी आरंभ हो जाता है। Tulsi Vivah 2025 Date

बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी रुद्रनाथ ठाकुर बताते हैं कि तुलसी विवाह का आयोजन शाम के समय पारंपरिक रीति-रिवाजों से किया जाएगा। पहले तुलसी जी की मंगनी, फिर फेरे और आरती के साथ विवाह संपन्न होगा। इस दिन उपवास रखकर तुलसी विवाह में शामिल होने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। Tulsi Puja तुलसी विवाह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज में प्रेम, एकता और पारिवारिक सौहार्द का संदेश भी देता है। Tulsi Vivah Kab Hai 2025

मां चंडिका मंदिर के पुजारी पंडित मनोज राय बताते हैं कि देवउठनी एकादशी के अगले दिन देव उठान द्वादशी को माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालीग्राम स्वरूप से विधिपूर्वक संपन्न कराया जाता है। Tulsi Vivah तुलसी विवाह घर-परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। तुलसी विवाह से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। Tulsi Vivah 2025