Bihar: पटाखा फोड़ रहे युवक का फटा कलेजा, छाती में धंसा स्टील का गिलास; छठ पूजा पर मातम... मधेपुरा में 7 की डूबकर मौत

जागरण टीम, मधेपुरा। Bihar Breaking News बिहार के मधेपुरा जिले में छठ पूजा 2025 के दौरान अलग-अलग घटनाओं में नौ लोगों की जान चली गई। जिसमें सात की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा एक की पटाखा फोड़ने के दौरान व एक की तबियत बिगड़ने से माैत हुई है।गम्हरिया थाना की औराही एकपड़हा पंचायत के वार्ड संख्या 15 टोका लक्षमीनिया गांव में मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान श्याम मंडल के पुत्र शुभम कुमार(14) की डूबने से मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी तरह बिहारीगंज में थाना के सरौनी निवासी शिक्षक मु. इकबाल का 13 वर्षीय पुत्र मु. अरमान और मु. इरकान की डूबने से मौत हो गई। दोनों जुड़वा भाई नहाने के दौरान डूब गए। उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या दो हरैली गांव में नदी छठ घाट पर सोमवार को संध्याकालीन अर्ध्य के दौरान छुटन पंडित के पुत्र विष्णु पंडित (40) डूब गया।