Bihar: पटाखा फोड़ रहे युवक का फटा कलेजा, छाती में धंसा स्टील का गिलास; छठ पूजा पर मातम... मधेपुरा में 7 की डूबकर मौत
Bihar Breaking News: बिहार के मधेपुरा जिले में छठ पर्व के दौरान अलग-अलग घटनाओं में नौ लोगों की जान चली गई, जिनमें सात की डूबने से मौत हुई। गम्हरिया, बिहारीगंज, उदाकिशुनगंज, चौसा, मुरलीगंज और आलमनगर में डूबने की घटनाएं हुईं। उदाकिशुनगंज में पटाखा फटने से एक युवक की मौत हुई, जबकि मुरलीगंज में छठ घाट पर एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।
जागरण टीम, मधेपुरा। Bihar Breaking News बिहार के मधेपुरा जिले में छठ पूजा 2025 के दौरान अलग-अलग घटनाओं में नौ लोगों की जान चली गई। जिसमें सात की डूबने से मौत हो गई। इसके अलावा एक की पटाखा फोड़ने के दौरान व एक की तबियत बिगड़ने से माैत हुई है।गम्हरिया थाना की औराही एकपड़हा पंचायत के वार्ड संख्या 15 टोका लक्षमीनिया गांव में मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान श्याम मंडल के पुत्र शुभम कुमार(14) की डूबने से मौत हो गई।
इसी तरह बिहारीगंज में थाना के सरौनी निवासी शिक्षक मु. इकबाल का 13 वर्षीय पुत्र मु. अरमान और मु. इरकान की डूबने से मौत हो गई। दोनों जुड़वा भाई नहाने के दौरान डूब गए। उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या दो हरैली गांव में नदी छठ घाट पर सोमवार को संध्याकालीन अर्ध्य के दौरान छुटन पंडित के पुत्र विष्णु पंडित (40) डूब गया।
चौसा प्रखंड अंतर्गत चिरौरी स्कूल के समीप तालाब में राजू पासवान की पुत्री राधा कुमारी(03) की डूबने से मौत हो गई। मुरलीगंज की जोरगामा पंचायत में सोमवार को वीरेन साह का पुत्र सोनू कुमार(07) डूब गया। आलमगनर प्रखंड में रतवाना थाना की गंगापुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या 13 लूटना टोला में देबो सिंह के पुत्र आशीष कुमार(12) की डूबने से मौत हो गई।
इधर, पटाखा फोड़ने के दौरान उदाकिशुनगंज प्रखंड की बराही आनंदपुरा पंचायत के बराही वार्ड संख्या 11 में मंगलवार की सुबह हरि ऋषिदेव के पुत्र अनु कुमार (18) की छाती में पटाखा का बारूद और स्टील का गिलास टूटकर धंस गया। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। वहीं मुरलीगंज के जयरामपुर वार्ड संख्या 10में स्व. सदानंद मंडल के पुत्र मुकेश कुमार(35) का छठ घाट पर ही अचानक तबियत बिगड़ गई। इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाने की क्रम में उसकी जान चली गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।