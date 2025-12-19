थाई मांगुर मछली : ककम कीमत पर है उपलब्ध, लेकिन खाएंगे तो पछताएंगे

संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। मधेपुरा के अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में प्रतिबंधित रहने के बावजूद लोगों के बीच विभिन्न बिमारी परोसने वाली थाई मांगुर मछलियां धड़ल्ले से बिक रही है। बाजारों में बेखौफ बेची जा रही विभिन्न प्रकार की बीमारी परोसने वाली मछलियों को लेकर विभाग संजीदा नहीं दिख रहा है। अन्य मछलियों की अपेक्षा सस्ती होने के कारण इन मछलियों का सेवन गरीब तबके के लोग काफी बढ़-चढ़कर कर रहे हैं। जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ रहा है।

2000 से प्रतिबंधित है थाई मांगुर मछली

थाई मांगुर मछली की बिक्री पर सबसे पहले 1998 में केरल में बैन किया गया था। इसके विनाशकारी परिणाम को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं भारत सरकार ने 25 वर्ष पहले सन 2000 में इसके पालन व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इस मछली में आयरन एवं लेड की मात्रा अधिक होती है। लिहाजा यह मानव समाज एवं जलीय वातावरण दोनों के लिए खतरनाक है। इतना ही नहीं मात्र तीन से चार महीने में ही इस मछली का वजन आधा किलोग्राम से एक किलोग्राम तक हो जाता है।