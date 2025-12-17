Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मैक की लत ने ली किशोर की जान, दोस्तों ने चोरी के बदले चाकू से गोदकर की हत्या

    By Vinod Kr Vinit Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    बिहार के उदाकिशुनगंज में एक किशोर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। घटना नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या चार की है। हत्या की वजह स्मैकर साथी का एक-दूसरे ...और पढ़ें

    Hero Image

    चोरी के बदले चाकू से गोदकर की हत्या

    संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। उदाकिशुनगंज में सोमवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे चाकू गोदकर एक किशोर की हत्या कर दी गई। घटना उदाकिशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या चार की है। बैंक चौक एवं दुर्गा स्थान जाने वाली सड़क के बीच उपमुख्य पार्षद मिंकी कुमारी के घर के समीप यह घटना घटित हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या की वजह स्मैकर साथी का एक-दूसरे पर चोरी का आरोप बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना के बाद दो किशोर को हिरासत में ले लिया है। मृतक की पहचान नगर परिषद के वार्ड संख्या चार निवासी वकील राम के पुत्र रंजीत कुमार (17) के रूप में हुई है। मंगलवार को एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची कर मामले की जांच में जुट गई।

    पांच भाइयों में सबसे छोटा था मृतक रंजीत

    मृतक रंजीत की मां का देहांत नौ साल पहले हो गया है। मृतक पांच भाइयों में सबसे छोटा था। आसपास के लोगों का कहना है कि मृतक किशोर को स्मैक पीने की लत थी। इस वजह से उसके कई नशेड़ी दोस्त बन गए थे। 

    स्मैक की लत की वजह से वह चोरी की घटना में भी संलिप्त रहा करता था। घटना को अंजाम देने वाले आरोपित दोनों किशोर की छह माह पहले मोबाइल चोरी हुई थी। मोबाइल चोरी का आरोप मृतक रंजीत पर लगाया गया था। 

    उसके बाद आरोपित दोनों किशोरों ने भी मृतक रंजीत की साइकिल चोरी कर ली। चोरी की मोबाइल और साइकिल दोनों ने बेच दिया था। 

    मृतक रंजीत के पिता वकील राम ने बताया कि सोमवार की रात करीब साढ़े 12 बजे घटना की सूचना उनको मोहल्ले के लोगों ने दी। जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचा तो रंजीत को मृत पाया।

    आखिरी सांस लेने तक चाकू से वार करता रहा दोनों आरोपित

    उदाकिशुनगंज में 17 वर्षीय रंजीत की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की खबर सुनते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। किशोर के शरीर के हर हिस्से पर चाकू से वार किया गया। 

    हत्यारे ने तब तक वार करना नहीं छोड़ा जब-तक किशोर की सांसें नहीं टूट गई। मृतक के शरीर पर दर्जनों जगह चाकू से वार कर किया गया था। मंगलवार की सुबह घटनास्थल पर एसडीपीओ अविनाश कुमार व थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार पहुंचे। 

    इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या में शामिल दो किशोर की गिरफ्तारी कर ली। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है।

    हत्यारे का पता लगा लिया गया है। घटना में शामिल दो किशोर को हिरासत में लिया गया है। साथ ही वारदात का उद्भेदन कर लिया गया है। स्मैक के नशे में चूर मृतक रंजीत के दोस्तों ने ही घटना को अंजाम दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। - अविनाश कुमार, एसडीपीओ उदाकिशुनगंज।