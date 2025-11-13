Singheshwar Vidhan Sabha Chunav Result: सिंहेश्वर में इन 3 पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर, क्या RJD बचा पाएगी सीट?
Singheshwar Election Result: सिंहेश्वर विधान सभा चुनाव 2025 में दो चरणों में मतदान हुआ, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। सिंहेश्वर में पहले चरण में 69.46% मतदान हुआ। जेडीयू ने रमेश ऋषिदेव, आरजेडी ने चंद्रहास चौपाल और सन सुराज पार्टी ने प्रमोद कुमार राम को मैदान में उतारा है। 2020 में राजद के चंद्रहास चौपाल ने यह सीट जीती थी। इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। Singheshwar Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधान सभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% रिकॉर्ड मतदान हुआ। सिंहेश्वर विधान सभा में पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 69.46% वोटिंग हुई।
सिंहेश्वर विधान सभा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यह सीट मधेपुरा जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट से JDU ने रमेश ऋषिदेव को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा, RJD ने चंद्रहास चौपाल को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वहीं, सन सुराज पार्टी की तरफ से प्रमोद कुमार राम चुनाव मैदान में हैं। इसके साथ ही, बहुजन समाज पार्टी ने सुभाष कुमार को प्रत्याशी बनाया है।
1977 में यहां हुए चुनाव में जनता पार्टी के दीनबंधु प्रसाद यादव विजयी रहे थे। 2015 में यहां जेडीयू के रामेश ऋषिदेव यादव विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट पर राजद के चंद्रहास चौपाल को जीत हासिल हुई थी।
