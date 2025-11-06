Singheshwar Election 2025 Voting: सिंहेश्वर में आज हो रहा मतदान, 372 बूथों पर डाले जा रहे वोट

संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। Singheshwar Election 2025 Voting सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदाताओं को निर्भीक और निष्पक्ष वातावरण में मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा व व्यवस्थागत इंतजाम किए हैं। क्षेत्र के सभी 372 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और आवश्यक सामग्री मतदान केंद्रों तक पहुंचा दी गई है।

सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कुल 329581 मतदाता हैं। जिनमें 171753 पुरुष, 157821 महिला और 7 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 245 सेवा मतदाता भी हैं, जिनमें 237 महिलाएं और 8 पुरुष कर्मी डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।

विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुल आठ प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी बब्लू ऋषिदेव ने जदयू उम्मीदवार रमेश ऋषिदेव के पक्ष में समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम भी ईवीएम पर रहेगा।

निर्वाचन विभाग ने 372 मतदान केंद्रों में से 167 को क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा है। इन केंद्रों पर विशेष निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अशांति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं।