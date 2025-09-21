मधेपुरा में मुखिया पुत्र की करतूत! मजदूर को घर में बंद कर पीटा और नाखून खींचा, रंगदारी से जुड़ा है मामला

मधेपुरा के पुरैनी में एसएच 58 पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान मुखिया पुत्र ललन मंडल ने मजदूर को बंधक बनाकर पीटा नाखून खींचे और रंगदारी मांगी। मुंशी को भी पीटा गया। पुलिस ने ललन मंडल को गिरफ्तार किया जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। संवेदक के मुंशी ने मारपीट और रंगदारी का केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, जागरण. पुरैनी (मधेपुरा)। एसएच 58 सड़क से भटौनी, वंशगोपाल चौक होते हुए चौसा प्रखंड के मुरली चौक को जोड़ने वाली सड़क में संवेदक द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। वंशगोपाल पंचायत के भटौनी में नहर पर पुल निर्माण के दौरान मुखिया रेखा देवी के पुत्र ललन मंडल और उसके पुत्र पारस मंडल अपने आठ सहयोगियों के साथ मिलकर मजदूर को बंधक बना लिया। निर्माण कार्य को बंद कराते हुए मजदूर दिलनवाज आलम को घर में बंद कर बुरी तरह पीटा और उसके हाथ से जिंदा नाखून खींच लिया। साथ ही उसके जेब से डेढ़ लाख रुपये और मोबाइल छीन लिया। मजदूर को छुड़ाने गए मुंशी चंदन कुमार को भी मुखिया पुत्र ललन मंडल एवं उसके सहयोगियों के द्वारा हथियार के बट एवं लोहे के राड से पीट कर लहूलुहान कर दिया। मजदूर के साथ मुंशी को भी बंधक बनाकर पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई।

रविवार दोपहर को घटित इस घटना के बाद देर शाम को थाना पहुंचे मुखिया पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके विरोध में ग्रामीणों ने एसएच 58 को जामकर प्रदर्शन किया और स्थानीय विधायक की साजिश बताकर नारेबाजी की।

संवेदक के मुंशी नीरज कुमार ने पुरैनी थाना में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। जिसमें मजदूर दिलनवाज आलम के हाथ का नाखून खींचने और मुंशी चंदन कुमार को मुखिया पुत्र और उसके सहयोगियों के द्वारा बुरी तरह मारपीट करते हुए दोनों को बंधक बनाकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है।

मुखिया के समर्थकों ने किया हंगामा एसएच 58 को जाम कर उग्र प्रदर्शन कर रहे मुखिया के समर्थकों ने मुखिया पुत्र को रिहा करने की मांग करने लगे। साथ ही पुलिस एवं स्थानीय विधायक नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इसी बीच प्रदर्शनकारियों को किसी ने बता दिया कि अगर अविलंब जाम नहीं हटाया गया तो पुलिस के केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इतना सुनते ही प्रदर्शनकारी शांति बहाली में जुट गए। प्रभारी थानाध्यक्ष विष्णुदेव प्रसाद ने बताया कि पहले संवेदक के मुंशी द्वारा मारपीट एवं रंगदारी मांगने को लेकर दिए गए आवेदन पर केस दर्ज किया गया। बाद में मुखिया पुत्र ललन मंडल काउंटर केस करने के उद्देश्य से आवेदन लेकर थाना पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।