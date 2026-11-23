संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। रबी फसल के रूप में आलू किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन शुरुआती प्रबंधन के अभाव एवं फसल में रोग की संभावना बढ़ने के कारण किसानों को हर वर्ष काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रखंड क्षेत्र में औसतन हजारों हेक्टेयर भूमि में आलू की खेती होती है।

प्रखंड क्षेत्र के झंडापुर बासा, गणेशपुर, पुरैनी, बघरा, डुमरैल, ओरलाहा, गणेशपुर दियारा, बघवा दियारा, भटौनी, चटनमा, बंशगोपाल, मकदमपुर, फुलपुर, छब्बू बासा, अंभोबासा, औराय और मरूवाही सहित कई अन्य गांवों के काफी संख्या में किसान आलू की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल हो रहे हैं।

हालांकि, साल-दर-साल प्राकृतिक आपदा की वजह से समय पर फसल नहीं लगाने एवं प्रबंधन के अभाव में बेहतर उत्पादन नहीं मिलने के कारण किसानों को व्यापक पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए किसान समय पर फसल लगाने के साथ-साथ शुरुआती प्रबंधन एवं बेहतर किस्मों का चुनाव कर नुकसान की संभावना से काफी हद तक बच सकते हैं। अकालनाशक कहलाता है आलू सामान्यतः आलू का उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। साथ ही इसकी खपत अधिक होने से किसानों को आसानी से बाजार भी उपलब्ध हो जाता है। आलू को अकालनाशक फसल की संज्ञा दी गई है।

सामान्यतः आलू की रोपनी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। यहां आलू की अगेती (अगात) एवं पछेती (पछात), दो किस्मों की खेती की जाती है, लेकिन पछेती किस्म के आलू में पाला मारने एवं विभिन्न रोगों की संभावना अधिक होने की वजह से किसानों को प्रायः नुकसान का सामना करना पड़ता है।

खेतों की तैयारी एवं बेहतर किस्मों का चयन है जरूरी कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी के साथ ही उर्वरक एवं सिंचाई का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके साथ ही बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन भी जरूरी है। आलू की फसल में खाद की आवश्यकता अधिक होती है।

इसके लिए किसानों को 200 क्विंटल गोबर की खाद एवं 5 क्विंटल खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। इसके साथ ही 150 किलोग्राम नाइट्रोजन (नत्रजन), 300 किलोग्राम यूरिया, 90 किलोग्राम फॉस्फोरस (स्फुर) एवं 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए।