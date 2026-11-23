अरुण प्रसाद, आरा। बंगाल की खाड़ी से उठे अति गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से भोजपुर में बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।

21 नवंबर से मौसम में बदलाव के बाद 22 नवंबर तक जिले में छिटपुट बारिश होती रही। बादल छाने, तापमान गिरने और नमी बढ़ने से खेतों में रखी गई धान की फसल के साथ बोई गई रबी की फसलों पर भी खतरा मंडराने लगा था।

करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और औसत आर्द्रता 77 प्रतिशत रहने से खेतों में नमी बनी रही। इससे फसलों में रोग और सड़न की आशंका बढ़ गई। हालांकि, तीन-चार दिनों बाद दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन तापमान में गिरावट जारी रहने के आसार हैं। नमी बढ़ने से गेहूं, चना और आलू पर रोग का खतरा पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विज्ञान केंद्र, भोजपुर के अध्यक्ष डा. प्रवीण कुमार द्विवेदी के अनुसार, असामयिक बारिश से दिसंबर में देर से बोई जाने वाली गेहूं समेत अन्य रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है।

ऐसी स्थिति में बीज उपचार के बाद हल्का अंकुरण कराकर बुआई करना लाभदायक होगा। खेतों में अधिक नमी या जलजमाव होने से हाल में बोए गए बीज जमीन के अंदर ही सड़ सकते हैं और उनका अंकुरण प्रभावित हो सकता है।