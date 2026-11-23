जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुर जिले में धान अधिप्राप्ति का मामला सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की राशि के समय पर भुगतान और विलंब से भुगतान होने पर ब्याज माफी की मांग को लेकर अटक गया है।

इसके कारण निर्धारित तिथि 15 नवंबर से आठ दिन बाद भी जिले में सरकारी स्तर पर धान की खरीद शुरू नहीं हो सकी है। पैक्सों ने अपनी मांगों को लेकर अधिप्राप्ति का बहिष्कार कर रखा है। पहले खरीद का लक्ष्य बढ़ाने और बाद में बैंक ऋण पर चढ़े ब्याज को माफ करने की मांग उठाई गई।

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि बिहार राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) की ओर से सीएमआर की राशि के भुगतान में देरी का खामियाजा पैक्सों को भुगतना पड़ रहा है। पैक्सों ने मई में ही सीएमआर जमा कर दिया था, लेकिन भुगतान जुलाई तक किया गया। इस कारण समितियों को करीब नौ करोड़ रुपये अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ा। कई पैक्सों को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन तक बंधक रखनी पड़ी।

जिला सहकारिता पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि पैक्सों के बहिष्कार के कारण अब तक एक छटाक भी धान की खरीद नहीं हुई है। उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकांश पैक्सों को सीएमआर की राशि विलंब से मिली, जिससे उन्हें दो से पांच लाख रुपये तक अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा।

245.88 करोड़ रुपये का लिया था कैश क्रेडिट पिछले वर्ष जिले के 196 पैक्स और नौ व्यापार मंडलों ने किसानों से धान खरीदने के लिए सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक से 245.88 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट लिया था। करीब छह दर्जन पैक्सों ने मई-जून में ही एसएफसी को सीएमआर उपलब्ध करा दिया था। बावजूद इसके भुगतान में कई महीने की देरी हुई। नियमानुसार किसानों को धान खरीद के 24 घंटे के भीतर भुगतान और एसएफसी से पांच दिनों में राशि मिलने की अपेक्षा रहती है। 88.38 करोड़ रुपये अब भी बकाया पिछले विपणन वर्ष में जिले में 1,43,661 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इससे 98,666.29 मीट्रिक टन सीएमआर तैयार हुआ, जिसकी कीमत 349.12 करोड़ रुपये थी। इसमें 88.38 करोड़ रुपये अब भी एसएफसी के पास बकाया हैं।