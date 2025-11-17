Narendra Narayan: नीतीश के विधायक ने रचा इतिहास, इस रिकॉर्ड के साथ लगातार 8वीं बार जीता चुनाव

राउंड कुल मत जदयू वीआईपी जदयू की बढ़त

01 6180 4274 896 3378

02 7384 4440 1867 2573

03 6428 4243 1036 3207

04 7825 4465 2287 2178

05 7416 3455 3153 302

06 9222 5298 2921 2377

07 8658 4412 3314 1098

08 7470 3941 2819 1122

09 8148 4292 2877 1415

10 9013 4714 3429 1275

11 8786 4399 3408 994

12 8652 5113 2355 2755

13 7718 5135 1713 3422

14 8522 5573 1609 3964

15 8358 4099 3322 777

16 8211 5446 1892 3554

17 9079 5489 2399 3090

18 7945 3927 2719 1208

19 6804 4212 1888 2324

20 6734 3434 2323 1111

21 8312 3861 2999 862

22 8149 4903 2311 2592

23 8630 5084 2318 2766

24 8754 5332 2123 3209

25 7919 2552 4536 (-)1984

26 8646 4513 2984 1529

27 8893 5296 2178 3118

28 9375 4246 3892 354

29 9367 4049 3534 515

30 8125 3104 3061 43

31 8551 4074 3113 961

32 3437 1026 1650 (-)624