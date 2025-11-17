Narendra Narayan: नीतीश के विधायक ने रचा इतिहास, इस रिकॉर्ड के साथ लगातार 8वीं बार जीता चुनाव
बिहार में नीतीश कुमार के एक विधायक Narendra Narayan Yadav ने इतिहास रचते हुए लगातार आठवीं बार चुनाव जीता है। उन्होंने 32 राउंड में से 30 में बढ़त बनाकर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। उन्होंने VIP प्रत्याशी नवीन कुमार को 55 हजार 465 मतों के बड़े अंतर से हराया।
संवाद सूत्र, पुरैनी(मधेपुरा)। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र (Alamnagar Election Result के कुल 436 मतदान केंद्रों की मतगणना 32 राउंड में की गई। मतगणना के दौरान जदयू प्रत्याशी जहां 32 में से 30 राउंड में बढ़त लेने में सफल रहे। वहीं वीआईपी प्रत्याशी 25 वें राउंड एवं 32 वें राउंड में ही बढ़त ले पाए।
मालूम हो कि पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाए रखने से जदयू प्रत्याशी नरेंद्र नारायण यादव ने जहां एक लाख 38 हजार 401 मत प्राप्त करने में सफल रहे। वहीं, वीआईपी प्रत्याशी नवीन कुमार 82 हजार 936 मत ही प्राप्त कर सके।
लिहाजा जदयू प्रत्याशी Narendra Narayan Yadav ने वीआईपी प्रत्याशी नवीन कुमार को 55 हजार 465 मतों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त देकर लगातार आठवीं बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने में कामयाब रहे।
|राउंड
|कुल मत
|जदयू
|वीआईपी
|जदयू की बढ़त
|01
|6180
|4274
|896
|3378
|02
|7384
|4440
|1867
|2573
|03
|6428
|4243
|1036
|3207
|04
|7825
|4465
|2287
|2178
|05
|7416
|3455
|3153
|302
|06
|9222
|5298
|2921
|2377
|07
|8658
|4412
|3314
|1098
|08
|7470
|3941
|2819
|1122
|09
|8148
|4292
|2877
|1415
|10
|9013
|4714
|3429
|1275
|11
|8786
|4399
|3408
|994
|12
|8652
|5113
|2355
|2755
|13
|7718
|5135
|1713
|3422
|14
|8522
|5573
|1609
|3964
|15
|8358
|4099
|3322
|777
|16
|8211
|5446
|1892
|3554
|17
|9079
|5489
|2399
|3090
|18
|7945
|3927
|2719
|1208
|19
|6804
|4212
|1888
|2324
|20
|6734
|3434
|2323
|1111
|21
|8312
|3861
|2999
|862
|22
|8149
|4903
|2311
|2592
|23
|8630
|5084
|2318
|2766
|24
|8754
|5332
|2123
|3209
|25
|7919
|2552
|4536
|(-)1984
|26
|8646
|4513
|2984
|1529
|27
|8893
|5296
|2178
|3118
|28
|9375
|4246
|3892
|354
|29
|9367
|4049
|3534
|515
|30
|8125
|3104
|3061
|43
|31
|8551
|4074
|3113
|961
|32
|3437
|1026
|1650
|(-)624
|कुल
|256381
|138401
|82936
|55465
अंतिम परिणाम: जदयू प्रत्याशी 55,465 वोटों की बड़ी बढ़त के साथ विजयी रहे।
