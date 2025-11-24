शादी की खुशी मातम में बदली, मुरलीगंज में बरात से लौट रही स्कॉर्पियो गड्ढा में गिरी; दो लोगों की मौत
मुरलीगंज के पास एनएच-107 पर कोहरे के कारण एक स्कॉर्पियो खाई में गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। मृतक चंद्रकिशोर यादव और चिंटू अग्रवाल थे। कुंदन कुमार घायल हो गए। वे एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, मुरलीगंज (मधेपुरा)। मधेपुरा-पूर्णिया एनएच-107 पर मुरलीगंज के बलुवाहा पुल समीप सोमवार की सुबह घने कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया।
बरात से लौट रही एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया।
मृतकों की पहचान मुरलीगंज प्रखंड के सिंगियान पंचायत वार्ड 9 निवासी 55 वर्षीय चंद्रकिशोर यादव और पश्चिम बंगाल के मालदा हरिषचंद्रपुर निवासी शंभू अग्रवाल का 31 वर्षीय पुत्र चिंटू अग्रवाल के रूप में हुई है। घायल की पहचान कुंदन कुमार के रूप में हुई। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
जानकारी अनुसार रविवार को मुरलीगंज प्रखंड के हरिपुरकला पंचायत के वार्ड 12 तीनकोनवा गांव निवासी अशोक यादव के पुत्र कुंदन कुमार आजाद की शादी थी। जिसकी बारात सिंहेश्वर गई थी।
विवाह उपरांत समारोह से लौटने के दौरान सोमवार की अलहे सुबह करीब पांच बजे अत्यधिक कोहरा के कारण बलुवाहा पुल समीप स्कॉर्पियो अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क से नीचे 50 फिट गहरे गड्ढा में गिर गई। आस पड़ोस के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची।
काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से स्कॉर्पियो को गड्ढा से निकाला गया। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, पुलिस मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया।
वहीं, थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।
एक साथ दो की मौत से परिजनों में पसरा मातम
शादी समारोह के खुशी का पल अचानक गम मे बदल गया। जब बारात लेकर लौट रहे वाहन अचानक दुर्घटना का शिकार हो गये। दुर्घटना की खबर मिलते ही सिंगियान पंचायत के वार्ड 9 में मातम पसर गया। चंद्रकिशोर यादव की अचानक मौत की सूचना जैसे ही गांव पहुंची, परिजन बेसुध हो गए। घर में चीख-पुकार मच गई।
परिजनों ने बताया कि चंद्रकिशोर परिवार के सबसे जिम्मेदार सदस्य थे। सुबह तक हंसी-खुशी शादी का माहौल था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा।
वहीं, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मालदा हरिषचंद्रपुर निवासी मृतक चिंटू अग्रवाल के स्वजन को भी सूचना दे दी गई है। खबर मिलते ही परिजन सदमे में हैं और मुरलीगंज पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों परिवारों में शोक की लहर है। गांव वालों ने बताया कि यह हादसा पूरे इलाके को झकझोर कर गया है।
मृतक चिंटू अग्रवाल की शादी थी 4 दिसंबर
मुरलीगंज के हरिपुरकला पंचायत के तीनकोनवा गांव अपने दोस्त कुंदन कुमार के शादी समारोह मे सम्मलित होने बंगाल के मालदा हरिषचंद्रपुर से आया हुआ था। चिंटू के एक करीबी ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर को चिंटू की शादी थी। घटना की सूचना से घर के लोगो का रो रोकर बुरा हाल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।