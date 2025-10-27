मधेपुरा में लापता जुड़वा भाई का दूसरे दिन पोखर में मिला शव, गहरे पानी में डूबने से हुई मौत

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। बिहारीगंज थाना क्षेत्र के सरौनी में रविवार से लापता दो बालक का शव सोमवार को पोखर से बरामद हुआ।

बरामद शव की पहचान सरौनी निवासी शिक्षक मु. इकबाल का 13 वर्षीय पुत्र मु. अरमान और मु. इरकान के रूप में की गई हैं। दोनों जुड़वा भाई थे। वह घर से खेलने निकले थे।

दोनों के देर संध्या तक घर वापस नहीं आने पर स्वजन ने पूरी रात खोजबीन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सोमवार को खेत जा रहे कुछ किसानों की नजर पुल के समीप एक पोखर के समीप बिखरे कपड़े पर गई।