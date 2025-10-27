Language
    मधेपुरा में लापता जुड़वा भाई का दूसरे दिन पोखर में मिला शव, गहरे पानी में डूबने से हुई मौत

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:15 PM (IST)

    मधेपुरा के बिहारीगंज में रविवार से लापता दो जुड़वा बच्चों के शव पोखर में मिले। सरौनी निवासी शिक्षक मु. इकबाल के 13 वर्षीय पुत्र मु. अरमान और मु. इरकान खेलने निकले थे और लापता हो गए थे। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से मौत की आशंका है।

    रोते-बिलखते परिजन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। बिहारीगंज थाना क्षेत्र के सरौनी में रविवार से लापता दो बालक का शव सोमवार को पोखर से बरामद हुआ।

    बरामद शव की पहचान सरौनी निवासी शिक्षक मु. इकबाल का 13 वर्षीय पुत्र मु. अरमान और मु. इरकान के रूप में की गई हैं। दोनों जुड़वा भाई थे। वह घर से खेलने निकले थे।

    दोनों के देर संध्या तक घर वापस नहीं आने पर स्वजन ने पूरी रात खोजबीन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। सोमवार को खेत जा रहे कुछ किसानों की नजर पुल के समीप एक पोखर के समीप बिखरे कपड़े पर गई।

    इसकी सूचना घरवालों को दी गई तो स्वजन मौके पर पहुंचे। इसके कुछ देर बाद दोनों बालक का शव पानी में उफनाता नजर आया। शव को बाहर निकाला गया।

    जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे ग्वालपाड़ा सीओ और बिहारीगंज थानाध्यक्ष ने कागजी कार्रवाई शुरू की लेकिन, स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से मौत की आशंका जताई जा रही है।