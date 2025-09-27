बिहार में चॉकलेट का लालच देकर 6 साल की मासूम के साथ किशोर ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। एक 16 वर्षीय लड़के पर 6 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

संवाद सूत्र, आलमनगर (मधेपुरा)। आलमनगर थाना की बसनवाड़ा पंचायत के नवगछिया बासा में एक छह वर्षीया मासूम बच्ची के साथ 16 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया। आरोपित किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना शुक्रवार दाेपहर की है। पीड़ित बच्ची के पिता ने थाना में केस दर्ज कराया।

पीड़ित पिता ने बताया कि शुक्रवार दाेपहर को जीविका के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्ची अपने भाई के साथ मां के पास थी। इसी दौरान गांव का ही पड़ोसी किशोर आया और बाहर से आने की खुशी में चॉकलेट वितरण करने लगा। दोनों भाई-बहन को भी उसने चॉकलेट दिया। जिसे खाने के बाद बच्ची उस किशोर के पास पुनः चॉकलेट लेने के लिए पहुंच गई।