मधेपुरा में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की युवक की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत, दो हिरासत में

संवाद सूत्र, मधेपुरा। पुरैनी प्रखंड क्षेत्र के अखाड़ा चौक स्थित गणेशपुर गोठ बस्ती में चोरी के आरोप में एक युवक को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर अधमरा कर घर में बंद कर दिया। सोमवार रात को घटित घटना की जानकारी पुलिस को मंगलवार की सुबह मिली। घायल युवक को पुलिस ने ग्रामीणों से मुक्त कराकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी में भर्ती कराया। पुरैनी में प्राथमिक उपचार के बाद दोपहर को उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

इलाज के लिए मधेपुरा ले जाने के क्रम में मंगलवार की शाम उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पुरैनी पंचायत के वार्ड संख्या आठ निवासी शिवनारायण सिंह के पुत्र दिलखुश कुमार(22) के रूप में हुई है।

शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर, पुलिस इस मामले में दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।



जानकारी के अनुसार अमोद पासवान के घर युवक चोरी करने पहुंचा था। इस बीच परिवारवालों की नींद खुल गई तो उसे पकड़कर पहले लाठी-डंडे से पीटा गया फिर घर में बंद कर दिया गया।

मंगलवार की अलसुबह किसी ग्रामीण ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपित युवक को मुक्त कराकर अस्पताल ले गई।

थानाध्यक्ष के अनुसार अस्पताल में पीड़ित युवक ने अपना नाम पता और घर का मोबाइल नंबर बताया, जिसके आधार पर स्वजन को घटना की जानकारी दी गई।



इधर, मृतक के बड़े भाई सुभाष सिंह ने बताया कि गणेशपुर पंचायत के गणेशपुर गोठ बस्ती निवासी विधो पासवान और मेघो पासवान के साथ मेरे छोटे भाई दिलखुश का रुपये का लेन देन था।

उधार दिए गए रुपये की मांग करने सोमवार की देर संध्या वह गणेशपुर गोठ बस्ती गया था। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और रात भर बुरी तरह मार पीट कर उसे अधमरा कर दिया।

मंगलवार की सुबह पुरैनी पुलिस को किसी माध्यम से घटना की जानकारी मिली तो मेरे भाई को अधमरा हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

पुरैनी पीएचसी से रेफर किए जाने के बाद मधेपुरा ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।



आक्रोशित ग्रामीणों ने एसएच 58 मुख्य को अंबेडकर चौक के समीप जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझा कर जाम हटाकर आवागमन को बहाल कराया।