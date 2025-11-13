Language
    Madhepura Vidhan Sabha Chunav Result: मधेपुरा सीट पर इन 3 पार्टियों के बीच मुकाबला, क्या RJD की फिर होगी जीत?

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:09 PM (IST)

    Madhepura  Election Result: मधेपुरा विधानसभा सीट के लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दो चरणों में मतदान हुआ, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। मधेपुरा में पहले चरण में 69.30% मतदान हुआ। जेडीयू से कविता साहा, आरजेडी से प्रोफेसर चंद्र शेखर और जन सुराज से शशि कुमार यादव समेत 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2020 में आरजेडी के चंद्र शेखर यादव ने यह सीट जीती थी।

    मधेपुरा विधान सभा सीट के प्रत्याशी।

    ड‍िजिटल डेस्‍क, मधेपुरा। Madhepura Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। मधेपुरा विधानसभा में पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 69.30% वोटिंग हुई।

    मधेपुरा विधानसभा सीट पर 23 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से चुनाव आयोग ने 21 लोगों के नामांकन को स्वीकार कर लिया था। वहीं, इस सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मधेपुरा विधानसभा सीट से जेडीयू ने कविता साहा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आरजेडी से प्रोफेसर चंद्र शेखर चुनाव मैदान में हैं। इसके साथ ही, जन सुराज ने शशि कुमार यादव को मैदान में उतारा है।

    इसके अलावा, आम आदमी पार्टी ने मुकेश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। मधेपुरा विधानसभा सीट पर 2020 में आरजेडी के चंद्र शेखर यादव को जीत हासिल हुई थी। वह सीट से लगातार तीन बार चुनाव जीत चुके हैं।