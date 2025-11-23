Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधेपुरा में 65 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 25 हजार नकदी और डिजिटल मशीन व दो मोबाइल जब्त

    By Vinod Kr Vinit Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:59 AM (IST)

    मधेपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 65 ग्राम स्मैक, 25 हजार रुपये नकद, एक डिजिटल मशीन और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    उदाकिशुनगंज में 65 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। उदाकिशुनगंज में शुक्रवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर 65 ग्राम स्मैक बरामद की। इस दौरान नगर परिषद मुख्यालय के वार्ड संख्या 15 स्थित उमेश गुप्ता के पुत्र रवि प्रकाश और उसके साथी वार्ड चार के राजा राम चौरसिया के पुत्र धर्मदेव चौरसिया को गिरफ्तार किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार तस्करों के पास से 65 ग्राम स्मैक, 25400 रुपये नकद, एक पैकिंग मशीन, एक तौलने वाली मशीन, 145 ग्राम जिप लाक बैग और दो मोबाइल बरामद किया गया।

    उदाकिशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार को स्मैक तस्कर करने की सूचना प्राप्त हुई थी। वार्ड संख्या 15 निवासी रवि प्रकाश गुप्ता अपने साथी धर्मदेव चौरसिया के साथ घर के आगे बाड़ी में कोरेक्स एवं अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री करता है।

    इसी सूचना पर पुलिस टीम ने वरीय अधिकारी को जानकारी देकर कार्रवाई की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखते ही भाग रहे दो लोगों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया।

    तलाशी के क्रम में तस्कर रवि प्रकाश गुप्ता के घर के आगे बाड़ी एवं केला के पेड़ के समीप छुपाकर रखा हुआ स्मैक जैसा मादक पदार्थ, नकद रुपये, पैकिंग मशीन एवं मोबाइल बरामद किया गया।

    मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में उक्त दोनों आरोपित गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर रवि प्रकाश का पूर्व का भी मादक पदार्थ की तस्करी का इतिहास है।

    तस्करी मामले में वह पूर्व में भी जेल गया था। दूसरे तस्कर का अपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। छापेमारी अभियान में पुनि सह थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार, एसआइ गौरव कुमार व अजीत कुमार समेत सशस्त्र बल शामिल थे।