मधेपुरा के एसएच-58 पर दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में पांच घायल, दो की मौत

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। चौसा-उदाकिशुनगंज मुख्य मार्ग पर स्थित स्टेट हाईवे 58 सोमवार की रात चीख-पुकार से गूंज उठा, जब घोषई गोठ बस्ती के करीब दो बाइक की जोरदार आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस भयावह दुर्घटना में कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और मौके पर ही अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को सड़क से हटाया और परिजनों व पुलिस को सूचना दी। चौसा पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए तत्काल भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर ले जाने के दौरान और वहां पहुंचने पर दो घायलों ने दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान पूर्णिया जिले के रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के सोनेलाल कुमार (20) और चौसा पूर्वी के डमरू टोला निवासी मो. यूसुफ के पुत्र मो. जोहर (30) के रूप में हुई है। दोनों की मौत की खबर से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं गंभीर रूप से घायल तीन अन्य लोगों बसंती देवी (30), उनके पति देवन शर्मा (35), दोनों निवासी बथनाहा, रघुवंश नगर, पूर्णिया, और चौसा पूर्वी के डमरू टोला निवासी रौनक खातून (20) का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।