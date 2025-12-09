Language
    मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रखंड में बढ़ी सरगर्मी, आरक्षण रोस्टर बदलने से बदल जाएगी चुनावी तस्वीर

    By Pradeep Kr Arya Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:37 AM (IST)

    मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रखंड में सरगर्मी बढ़ गई है। आरक्षण रोस्टर में बदलाव के कारण चुनावी परिदृश्य बदलने की संभावना है।

    बिहार पंचायत चुनाव

    संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के चुनावी सरगर्मी के बीच नए सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू होने की चर्चाएं जोर-शोर से होने लगी है। पूर्व से आरक्षित सीट के सामान्य होने एवं सामान्य सीट के विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षित होने की संभावना को देखते हुए इस बार निर्धारित होने वाले सीट से चुनाव लड़ने वाले हर संभावित प्रत्याशियों का अभी से ही चहलकदमी शुरू हो गई है।

    वहीं आरक्षित होने वाले सीटों पर चुनाव लड़ने वाले वैसे संभावित प्रत्याशी जिनकी छवि पूर्व से समाज सेवा की रही है। चुनावी समर में उसकी राह काफी आसान होने वाली है। जबकि इस बार होने वाले नए अनारक्षित सीटों पर तो कांटे के मुकाबले के बीच काफी घमासान होने की संभावना अभी से जताई जा रही है।

    मालूम हो कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2016 से ही पंचायत चुनाव में हर पंचायत के लिए अलग-अलग आरक्षण की व्यवस्था की है।

    पुरैनी प्रखंड के सभी 09 पंचायतों के लिए जिला परिषद सदस्य से लेकर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं पंच पद का आरक्षण कोटि वर्ष 2016 से ही निर्धारित है। उक्त आरक्षण रोस्टर पर दो बार क्रमशः वर्ष 2016 एवं 2021 में चुनाव कराया जा चुका है।

    पंचायती राज व्यवस्था के प्रविधान के अनुसार दो टर्म के बाद फिर से नए आरक्षण रोस्टर के अनुसार चुनाव कराया जाना है। यहां जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित महिला एवं प्रखंड प्रमुख का पद भी अनारक्षित महिला के लिए वर्ष 2016 से आरक्षित है, जबकि मुखिया एवं सरपंच के लिए प्रखंड क्षेत्र के चार पंचायत अनारक्षित अन्य,तीन पंचायत अनारक्षित महिला तथा एक-एक पंचायत अनुसूचित जाति अन्य एवं पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए आरक्षित है।

    पंचायत वार मुखिया एवं सरपंच का आरक्षण कोटि

    प्रखंड क्षेत्र के सभी नौ पंचायतों में राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव से ही मुखिया एवं सरपंच का पद पंचायत वार आरक्षित किया गया था। उक्त आरक्षण के अनुसार प्रखंड अंतर्गत कुरसंडी, सपरदह, पुरैनी एवं दुर्गापुर पंचायत अनारक्षित अन्य, औराय नरदह एवं वंशगोपाल पंचायत अनारक्षित महिला, गणेशपुर पंचायत पिछड़ा वर्ग अन्य तथा मकदमपुर पंचायत अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित किया गया था। उक्त आरक्षण रोस्टर के अनुसार वर्ष 2016 एवं 2021 में चुनाव कराया गया था।