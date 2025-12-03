Language
    Madhepura News: पिता बनाता हथियार और बेटा करता सप्लाई, पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़

    By Shailesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    मधेपुरा जिले के मुरहो प्रखंड के रजनी गांव में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में हथियार बनाने वाले पिता और सप्लाई करने वाले ब ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बिहारीगंज (मधेपुरा)। जिले के बिहारीगंज थाना की पुलिस ने बुधवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की। लक्ष्मीपुर लालचंद में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर हथियार और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किये। इस मामले में पुलिस ने दयानंद मंडल (63) को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया।

    दयानंद मंडल का पुत्र विकास मंडल हथियार का सप्लाई करता है। पुलिस को अब विकास मंडल की तलाश है, ताकि हथियार कहां-कहां सप्लाई की जा रही थी, इसका पता लगाया जा सके। इस बीच पुलिस को दयानंद मंडल का नक्सली कनेक्शन होने की भी जानकारी मिली है। जिसकी जांच की जा रही है।

    थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह को सूचना मिली कि लक्ष्मीपुर लालचंद के चांय टोला में अवैध हथियार की फैक्ट्री चल रही है। इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को देने के बाद तत्काल पुलिस टीम ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक कट्टा और एक अर्द्ध निर्मित पिस्टल, मैगजीन और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए। मौके से दयानंद मंडल को अवैध हथियार बनाते गिरफ्तार किया गया।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित के घर से भट्ठी, लोहे की पाइप, कटिंग ब्लेड, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, अर्द्ध निर्मित बट, हथौरी, छेनी एवं अन्य हथियार बनाने वाला उपकरण बरामद किया गया है। पूछताछ में दयानंद मंडल ने अवैध हथियार बनाने की बात कबूल करते हुए कहा कि मेरा पुत्र विकास मंडल निर्मित हथियार बेचने में सहयोग करता है। गन फैक्ट्री काफी दिनों से संचालित हो रहा था।

    लक्ष्मीपुर लालचंद वार्ड पांच में मिनी गन फैक्ट्री पकड़ा गया है। हथियार बनाने वाले दयानंद मंडल को गिरफ्तारी कर लिया गया है। दयानंद मंडल का पूर्व में नक्सली गिरोह से सांठगांठ रहने की जानकारी मिली है। वह जेल भी जा चुका है। लिहाजा गिरफ्तार आरोपित का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। - कृष्ण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, बिहारीगंज (मधेपुरा)