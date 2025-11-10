Language
    Madhepura News: ससुराल में दामाद को खिलाई चूहे मारने वाली दवा, सास ने बहू पर लगाया आरोप

    By Neeraj Kr Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    मधेपुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को ससुराल में चूहे मारने की दवा खिलाने का आरोप है। पीड़ित की मां ने बहू पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    ससुराल में युवक को खिलाई चूहे मारने वाली दवा

    संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। नगर पंचायत के वार्ड संख्या-11 स्थित गौरीपुर में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दामाद को चूहा मारने की दवा खिलाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मनोज पासवान की पत्नी गुड़िया देवी ने थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनके पुत्र रोहित कुमार को उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर जहर देने की कोशिश की।

    आवेदन में कहा गया है कि शुक्रवार को रोहित कुमार को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने घर बुलाया और कहा कि उसकी पत्नी सोनी अब उसके साथ नहीं रहेगी। साथ ही 10 लाख रुपये की मांग की गई। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा गया कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे।

    इसके बाद ससुराल पक्ष की मनकी देवी, राजा भगत, अजय भगत, रबीना देवी, सोनू कुमार, मोनू कुमार, रूबी देवी, मनीष कुमार और साहिल कुमार ने उनके पुत्र से ठगी की योजना बनाई थी।

    इससे पहले भी पहले भी सोनी की शादी नीतीश नामक व्यक्ति से करवाकर उसके पैसे और जमीन हड़प लिया गया था। गुड़िया देवी ने बताया कि उनके बेटे रोहित की शादी हाल ही में मोहल्ले में ही सोनी कुमारी से हुई थी।

    इधर, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में इलाजरत पीड़ित रोहित कुमार ने बताया कि शुक्रवार को ससुराल में जब उसने पीने के लिए पानी मांगा तो उसे चूहे मारने की दवा मिला कर पिला दिया गया। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बेहोशी की अवस्था में जेएनकेटी मेडिकल कालेज, मधेपुरा में भर्ती कराया गया। रविवार को उसे होश आया।

    इस बावत थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पदाधिकारी को जेएनकेटी मेडिकल कालेज भेजकर पीड़ित से पूछताछ की जा रही है।