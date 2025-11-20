Language
    Madhepura News: चौसा में फॉर्च्यूनर गाड़ी से 48.50 लाख नकदी बरामद, जांच में जुटा आयकर विभाग

    By Amitesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    मधेपुरा के चौसा में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 48.50 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग मामले की जांच कर रहा है, नकदी के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    संवाद सूत्र, चौसा (मधेपुरा)। चौसा थाना की पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी से 48.50 लाख रुपये बरामद की है। सभी नोट पां सौ रुपये के हैं। रुपये समेत वाहन को जब्त कर तत्काल आयकर विभाग को इसकी सूचना दी गई। वाहन पर व्यवसायी व पेट्री कांट्रैक्टर रंजेश कुमार सिंह सहित वाहन चालक व अन्य एक व्यक्ति सवार थे।

    सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र निवासी रंजेश कुमार सिंह का पेट्रोल पंप का व्यवसाय है और वे पेटी कांट्रैक्टर आदि का भी काम करते हैं। इधर, भागलपुर से चौसा थाना पहुंची आयकर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है।

    थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान ने बताया कि फुलौत-चौसा मार्ग पर भवनपुरा मोड़ के निकट वाहन जांच के दौरान काले रंग की फॉर्च्यूनर वाहन संख्या बीआर 43आर 0007 को रोक कर तलाश ली गई। तलाशी के क्रम में पिछले सीट के पास बोरा में रखा नोटों की गड्डी देख तत्काल अंचलाधिकारी उदयकांत मिश्रा को जानकारी दी गई।

    सीओ की उपस्थिति में नोटों की गिनती की गई 48 लाख 50 हजार रुपये बरामद हुआ। जिसे जब्त कर थाना लाया गया। थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान में बताया कि आयकर अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं।