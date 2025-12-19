Language
    साहब...! मेरी पत्‍नी की शादी मेरे भाई से करवाना चाहती है मेरी सास, रुपये व जेवर लेकर भाग गई है

    By Neeraj Kr Jha Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र से एक महिला के अपने देवर के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अपनी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक तस्‍वीीर

    संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के झिटकिया वार्ड संख्या पांच से एक आठ बच्चों की मां के देवर के साथ फरार होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित पति मु. मंजूर आलम ने थाना में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही सास, ससुर, साली समेत पांच लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। मु. मंजूर आलम ने कहा क‍ि मेरी सास सह‍ित ससुराल वाले लगातार मेरी पत्‍नी को भगाने में लगी हुई है। वह चाहती है रूबी खातून मुझे छोड़कर मु शोएब आलम से शादी कर ले। जबक‍ि मुझे और मेरी पत्‍नी को आठ संतान है।

    मधेपुरा में आठ बच्चे की मां देवर के साथ भाग गई

    पुलिस को दिए आवेदन में पीड़ित मंजूर आलम ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रूबी खातून का देवर मु. शोएब आलम के साथ शादी कराने की नीयत से साजिश रची गई। इसी साजिश के तहत सास, ससुर और साली ने रूबी खातून को बहला-फुसलाकर देवर के साथ भगा दिया। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान बेटी की शादी के लिए घर में रखा करीब 2.75 लाख रुपये नकद, करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य के जेवरात सहित अन्य सामान भी आरोपितों द्वारा ले लिया गया।

    ससुराल पक्ष पर साजिश के तहत नकदी व जेवर हड़पने का लगाया आरोप

    थाना में दिए आवेदन के अनुसार यह घटना सोमवार की सुबह 10 बजे की है। इसी दौरान मु. शोएब आलम, सबीर अंसारी, शेरुनिशा व रोशन खातून उसके घर पहुंचे और नकदी-जेवर लेकर चले गए। जिसके बाद रूबी खातून देवर के साथ घर से फरार हो गई। प्रभारी थानाध्यक्ष सुड्डू कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित की पत्नी और आरोपित उसके भाई की तलाश की जा रही है।

    पुल‍िस ने की छापेमारी


    इस घटना की खूब यहां चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं मां ने ही बेटी को भगाया है। पुलि‍स घटना की जांच में जुट गई है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी मह‍िला और उसका प्रेमी फरार है। पुल‍िस मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच में जुट गई है। रात में कुछ जगह छापेमारी भी की है।