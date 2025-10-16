Bihar Politics: तेजप्रताप ने खड़ी कर दी तेजस्वी के लिए मुश्किलें, मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट
मधेपुरा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। तेजप्रताप यादव ने संजय यादव को टिकट देकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी यादव उम्मीदवार उतारकर राजद के समीकरण को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है।
अमितेष, मधेपुरा। जिले की हाट सीट बनी मधेपुरा पर सियासी चक्रव्यूह की रचना शुरू हो चुकी है। 2010 की नीतीश लहर से लेकर अब तक लगातार तीन चुनावों से मधेपुरा सीट पर राजद का कब्जा है। यादव बहुल सीट की वजह से इसे राजद का गढ़ भी कहा जाता है। लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा से इसे जोड़कर देखा जाता रहा है।
अब लालू यादव के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से इस सीट पर संजय यादव को टिकट देकर पेच फंसा दिया है।
प्रशांत किशोर ने भी जन सुराज से गम्हरिया के प्रखंड प्रमुख शशि कुमार यादव को प्रत्याशी बनाकर तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने भी साहूगढ़ पंचायत के मुखिया मुकेश यादव को आम आदमी पार्टी का टिकट थमा दिया है।
'अर्जुन' के सारथी बनने की बजाय उनकी राह में कांटें बोने लगे 'कृष्ण':
कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन तो कभी खुद को राम और तेजस्वी को लक्ष्मण कहने वाले तेजप्रताप ने तेजस्वी की राह में कांटें बो दी है। तेजप्रताप यादव ने राजद के ही सिपाही रहे संजय यादव को टिकट देकर वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश की है।
तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने व सिंहासन पर बिठाने वाली बात कहने वाले तेजप्रताप ने राजद के सबसे मजबूत गढ़ में सियासी दखल देने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तेजस्वी का रथ रोकने के लिए वे अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और एक तरह से तेजप्रताप ने गहरा चोट किया है।
प्रशांत किशाेर व अरविंद केजरीवाल ने भी कर दी घेराबंदी:
प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी 28 प्रतिशत यादव वोट बैंक वाली मधेपुरा सीट पर यादव प्रत्याशी खड़ा कर राजद के माय समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की है। इस सीट पर माय समीकरण को सीधे तौर पर देखें तो आंकड़ा 39 प्रतिशत के आसपास है।
जन सुराज के प्रत्याशी शशि कुमार यादव 2020 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। वे गम्हरिया प्रखंड के प्रमुख हैं। गत चुनाव में इन्हें 5566 मत हासिल हुआ था।
इस बार जन सुराज से प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव मधेपुरा प्रखंड के ही साहूगढ़ पंचायत के मुखिया हैं। इसी तरह जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी संजय यादव सदर प्रखंड के माणिकपुर पंचायत के पूर्व सरपंच हैंं।
