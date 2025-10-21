Madhepura News: जिले की 3 सीटों पर सीधा मुकाबला, मधेपुरा में त्रिकोणीय लड़ाई के आसार

अमितेष, मधेपुरा। जिले में पहले चरण में छह नवंबर को मतदान होना है। 17 अक्टूबर को नामांकन के बाद 20 अक्टृूबर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित हो चुका है। अब प्रचार-प्रसार का दौर भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही राजनीतिक धुंध भी छंट चुकी है। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर राजग और महागठबंधन में सीधा मुकाबला है।

हालांकि, मधेपुरा सीट पर मामला त्रिकोणात्मक बनता दिख रहा है। पार्टियों के हिसाब से देखें तो जिले की चारों सीट यथा आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर (सुरक्षित) और मधेपुरा में जदयू का मुकाबला राजद व वीआईपी से है। बिहारीगंज, सिंहेश्वर (सुरक्षित) और मधेपुरा में राजद और आलमनगर में वीआईपी के प्रत्याशी मैदान में हैं।

मधेपुरा में त्रिकोणात्मक मुकाबले के बन रहे आसार: जिले की हॉट सीट की जाने वाली मधेपुरा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। लगातार तीन बार के विधायक प्रो. चंदेशखर एक बार फिर से राजद के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं जदयू ने मधेपुरा सीट पर तमाम दावेदारों को दरकिनार करते हुए मधेपुरा नगर परिषद की अध्यक्ष कविता साहा को सिंबल देकर सबको चौंका दिया।

यादव बहुल इस सीट पर परंपरा तोड़कर पहली किसी प्रमुख पार्टी ने गैर यादव यानी अतिपिछड़ा वर्ग से आने वाली कविता साहा पर भरोसा जताया है। इस बीच राजद से बागी होकर निर्दलीय अखाड़े में उतरे इंजीनियर प्रणव प्रकाश इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं।

सिंहेश्वर में है जदयू-राजदक के बीच सीधा मुकाबला: मधेपुरा जिले मेंं ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ दो महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। एक तो मधेपुरा सीट से जदयू की कविता साहा को पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरा राजद ने भी बिहारीगंज सीट पर पूर्व मंत्री रेणु कुशवााहा को टिकट दिया गया है। रेणु कुशवाहा हाल ही में लोजपा (रा.) छोड़कर राजद में शामिल हुई थीं।

वे इस सीट (पूर्व में उदाकिशुनगंज) से फरवरी 2005 व नवंबर 2005 में और 2010 में जदयू के टिकट पर तीन बार विधायक रहीं हैं। यहां इनका सीधा मुकाबला 2015 व 2020 में लगातार दो बार विधायक चुने गए जदयू के निरंजन मेहता से होगा।

सिंहेश्वर में राजद-जदयू ने पुराने चेहरे पर जताया भरोसा: सिंहेश्वर(सुरक्षित) सीट से राजद के वर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल और जदयू के रमेश ऋषिदेव को टिकट मिला है। रमेश ऋषिदेव इससे पूर्व 2010 और 2015 में यहां से विधायक रह चुके हैं। गत चुनाव में उक्त दोनों प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें चंद्रहास चौपाल को जीत मिली थी। इस बार भी दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने हैं।