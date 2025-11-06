Madhepura Election 2025 Voting: मधेपुरा में आज हो रहा मतदान, वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर 'मेला'
जागरण संवाददाता, मधेपुरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मधेपुरा जिले में पहले चरण में छह नवंबर को यानी आज गुरुवार को मतदान हो रहा है। चारों विधानसभा सीट से 37 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिसमें 70-आलमनगर विधानसभा सीट से 10, 71-बिहारीगंज से सात, 72-सिंहेश्वर से आठ व 73- मधेपुरा से 12 प्रत्याशी हैं। इनमें चार महिलाएं हैं। जिनमें दो निर्दलीय व एक राजद और एक जदयू की प्रत्याशी हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो जाएगा।
आलमनगर सीट से हैं 10 प्रत्याशी
- नरेंद्र नारायण यादव : तीर
- नवीन कुमार : आदमी व पाल युक्त नौका
- अख्तर मंसूरी : गैस का चूल्हा
- मोहन शर्मा : फूलगोभी
- सुबोध कुमार सुमन : स्कूल का बस्ता
- अमर कुमार सिंह : एयर कंडीशनर
- चानो ऋषिदेव : आलमारी
- विनोद आशीष : बल्ला
- रुबी कुमारी : चूड़ियां
- विक्रम कुमार गुप्ता : बेबी फ्राक
बिहारीगंज विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशी
- निरंजन कुमार मेहता : तीर
- रेणु कुमारी : लालटेन
- रविन्द्र कुमार : हाथी
- अमलेश राय : स्कूल का बस्ता
- पंकज जायसवाल : बैटरी टार्च
- कर्ण कुमार मिश्रा : लेडी पर्स
- मो. सजाम : एयर कंडिशनर
सिंहेश्वर(सुरक्षित) सीट से 8 प्रत्याशी
- चंद्रहास चौपाल : लालटेन
- रमेश ऋषि : तीर
- सुभाष कुमार : हाथी
- प्रमोद कुमार राम : स्कूल का बस्ता
- बबलू ऋषिदेव : मोतियों का हार
- बमबम कुमार : मेज
- मंजू देवी : फ्राक
- बिरेंद्र कुमार शर्मा : लेटर बाक्स
मधेपुरा से है सर्वाधिक 12 उम्मीदवार
- कविता कुमारी साहा : तीर
- चंद्रशेखर : लालटेन
- मुकेश कुमार : झाड़ू
- ललन कुमार राम : हाथी
- कामेश्वर यादव : मोतियों का हार
- प्रदीप कुमार : गैस का चूल्हा
- मो. आशिफ आलम : एयर कंडीशनर
- शशि कुमार : स्कूल का बस्ता
- संजय यादव : ब्लैक बोर्ड
- सुरेन्द्र यादव : बांसुरी
- प्रणव प्रकाश : आलमारी
- संजय कुमार : सेब
