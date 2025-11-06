Madhepura Election 2025 Voting: मधेपुरा में आज हो रहा मतदान, वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर 'मेला'

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मधेपुरा जिले में पहले चरण में छह नवंबर को यानी आज गुरुवार को मतदान हो रहा है। चारों विधानसभा सीट से 37 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिसमें 70-आलमनगर विधानसभा सीट से 10, 71-बिहारीगंज से सात, 72-सिंहेश्वर से आठ व 73- मधेपुरा से 12 प्रत्याशी हैं। इनमें चार महिलाएं हैं। जिनमें दो निर्दलीय व एक राजद और एक जदयू की प्रत्याशी हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो जाएगा।