    मधेपुरा में 47 कंपनी अर्धसैनिक बल व 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती, सभी 1594 बूथों पर CPMF मौजूद

    By Praveen Kumar Verma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    मधेपुरा जिले में मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले के सभी 1594 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों समेत 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सीमावर्ती जिलों से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

    47 कंपनी अर्धसैनिक बल तैनात

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 1594 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होनी है। मतदान को लेकर भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, सुपौल और अररिया जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। जिले की सीमा पर बनाए गए 14 चेकपोस्ट पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 

    शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए 47 कंपनी अर्धसैनिक बल और दो कंपनी बीएमपी के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के 500 पुलिस पदधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे।

    4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती 

    शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने को लेकर 47 कंपनी अर्धसैनिक बल, दो कंपनी बीएमपी, 1600 होमगार्ड जवान के अलावे 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 

    सीमावर्ती जिले की सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि मतदान के दिन दूसरे जिले से असामाजिक तत्वों का प्रवेश को रोका जा सके।मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती से निपटने की सारी तैयारी कर रखी है।

    अनुमंडल क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी 

    पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह पूरी सुरक्षा व्यवस्था का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनके अलावा एएसपी प्रवेंद्र भारती मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। उदाकिशुनगंज अनुमंडल में एसडीपीओ अविनाश कुमार सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। 

    साथ ही मुख्यालय डीएसपी मनोज माेहन, यातायात डीएसपी चेतनानंद झा समेत मधेपुरा व उदाकिशुनगंज के सर्किल इंस्पेक्टर भी फील्ड में तैनात रहेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना पर संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी, डायल 112 की टीम, पेट्रोलिंग पार्टी, सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत अलर्ट किया जाएगा। ताकि कम समय में मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके।

    पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर

    पदाधिकारी मोबाइल नंबर
    पद का नाम मोबाइल नंबर
    पुलिस अधीक्षक 9031827678
    सदर एसडीपीओ 9031827679
    उदाकिशुनगंज एसडीपीओ 9031827680
    मुख्यालय डीएसपी 9031827682
    ट्रैफिक डीएसपी 9031827683
    साइबर डीएसपी 9031827684
    रक्षित डीएसपी 9031827685
    सदर इंस्पेक्टर 9031827686
    उदाकिशुनगंज इंस्पेक्टर 9031827687
    तकनीकी शाखा 9031827688
    मधेपुरा थाना 9031827689
    भर्राही थाना 9031827690
    सिंहेश्वर थाना 9031827691
    गम्हरिया थाना 9031827692
    शंकरपुर थाना 9031827693
    मुरलीगंज थाना 9031827694
    कुमारखंड थाना 9031827695
    श्रीनगर थाना 9031827697
    भतनी थाना 9031827698
    बेलारी थाना 9031827699
    घैलाढ़ ओपी 9031827700
    परमानंदपुर थाना 9031827726
    महिला थाना 9031827727
    एससी-एसटी थाना 9031827728
    उदाकिशुनगंज थाना 9031827729
    बिहारीगंज थाना 9031827731
    ग्वालपाड़ा थाना 9031827732
    अरार थाना 9031827733
    पुरैनी थाना 9031827734
    चौसा थाना 9031827735
    आलमनगर थाना 9031827736
    फुलौत थाना 9031827737
    रतवारा थाना 9031827738