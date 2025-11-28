Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Madhepura News: स्टेट हाईवे पर बह रहा नाला का गंदा पानी, दुर्गंध से लोग परेशान; आवाजाही प्रभावित

    By Manish Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:02 AM (IST)

    मधेपुरा में स्टेट हाईवे पर नाले का गंदा पानी बहने से लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों को परेशानी हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्टेट हाईवे पर बह रहा नाला का गंदा पानी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, चौसा (मधेपुरा)। चौसा–उदाकिशुनगंज स्टेट हाईवे पर इन दिनों नाली का गंदा पानी बहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लगातार बह रहे गंदे पानी के कारण मार्ग पूरी तरह कीचड़युक्त हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का डर बना रहता है। पैदल चलने वाले भी दुर्गंध और गंदगी से परेशान हैं।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है, जिस कारण पानी सड़क पर फैल रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

    लोगों ने संबंधित विभाग से जल्द से जल्द नाली की सफाई करवाने और सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। खासकर दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक परेशानी झेल रहे हैं। फिसलन के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

    स्थानीय दुकानदार सुमित कुमार, कौशर अली, रंजीत मंडल आदि ने बताया कि सड़क पर फैल रहे गंदे पानी से दुर्गंध बढ़ गई है। जिससे ग्राहकों का आना–जाना काफी कम हो गया है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। कई महीनों से नाली साफ नहीं होने के कारण लगातार पानी सड़क पर बह रहा है। विभाग से जल्द से जल्द नाली की सफाई कराने, जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।