पीएम आवास से बने घर रहती हैं आलमनगर की निर्दलीय उम्मीदवार, 4 डिसमिल जमीन और जीविका लोन ही संपत्ति

संवाद सूत्र,उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। आलमनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रूबी कुमारी के पास हाथ में नकद 15000 रुपये मात्र है। वे अपने स्वजन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से बने एक कमरे के मकान में रह रही हैं। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने जो संपत्ति का ब्योरा दिया है उसके मुताबिक उन पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पिछले पांच साल में रिटर्न फाइल शून्य है। उनके बैंक खाते में महज 1000 रुपये जमा है।

पति और आश्रित एक के खाते में 12-12 हजार रुपये है। पति के पास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। जेवरात के नाम पर 12 हजार और आठ हजार रुपये मूल्य का सोने का कान की दो बाली और एक नथिया है।