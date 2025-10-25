Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पीएम आवास से बने घर रहती हैं आलमनगर की निर्दलीय उम्मीदवार, 4 डिसमिल जमीन और जीविका लोन ही संपत्ति

    By Vinod Kr Vinit Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:28 AM (IST)

    आलमनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रूबी कुमारी एक साधारण जीवन जी रही हैं। उनके पास 15000 रुपये नकद और प्रधानमंत्री आवास योजना का एक कमरा है। हलफनामे के अनुसार, उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है और बैंक खाते में केवल 1000 रुपये हैं। उनके पास 4.360 डिसमिल जमीन और जीविका का लोन है। उन्होंने 2018 में मैट्रिक और 2023 में इंटरमीडिएट पास किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीएम आवास से बने घर रहती हैं आलमनगर की निर्दलीय उम्मीदवार

    संवाद सूत्र,उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। आलमनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रूबी कुमारी के पास हाथ में नकद 15000 रुपये मात्र है। वे अपने स्वजन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से बने एक कमरे के मकान में रह रही हैं। 

    नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने जो संपत्ति का ब्योरा दिया है उसके मुताबिक उन पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पिछले पांच साल में रिटर्न फाइल शून्य है। उनके बैंक खाते में महज 1000 रुपये जमा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति और आश्रित एक के खाते में 12-12 हजार रुपये है। पति के पास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। जेवरात के नाम पर 12 हजार और आठ हजार रुपये मूल्य का सोने का कान की दो बाली और एक नथिया है। 

    कृषि योग्य भूमि 4.360 डिसमिल जमीन है। जीविका के माध्यम से 9500 रुपये का लोन भी है। जबकि पति के नाम से एक लाख रुपये का ऋण है। 

    वर्ष 2018 में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चटनामा पुरैनी से मैट्रिक और वर्ष 2023 में आरकेजेएल कालेज खुरहान से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है।