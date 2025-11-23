मधेपुरा में बुआ के घर से लड़की का अपहरण, हथियार का भय दिखाकर बाइक से ले गए 4 बदमाश

शनिवार को दिन के लगभग दो बजे मोहनपुर पंचायत के गंगौरा निवासी विजय मेहता का पुत्र बादल कुमार अज्ञात चार बदमाशों के साथ दो बाइक से शेखपुरा पहुंचकर हथियार का भय दिखाकर जबरन उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरार हो गया।

इस संदर्भ में बिहारीगंज थाना में आवेदन दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं। आवेदन में आरोप है कि शनिवार को बिहारीगंज थानाक्षेत्र के शेखपुरा गांव में अपनी बुआ के यहां बालिका रह रही थी।

संवाद सूत्र, बिहारीगंज (मधेपुरा)। बुआ के यहां गई बालिका को हथियार का भय दिखाकर अपहरण करने का आरोप बालिका के पिता ने लगाया है।

सूचना मिलने पर जब बादल कुमार के घर पता लगाने गए, तो पिता विजय मेहता, भाई धीरज कुमार मेहता एवं माता सुलोचना देवी गंभीर विवाद करने लगे। अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली।

इससे घटना में पारिवारिक सदस्यों का भी शामिल रहने की आशंका है। आसपास के लोगों से जानकारी मिली है कि बादल नशे का आदी हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है।‌

सभी स्वजन काफी डरे-सहमे हैं कि वे मेरी 17 वर्षीय पुत्री के साथ किसी बड़ी घटना घटित न कर दें। इसलिए पुलिस - प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए हैं। इस संदर्भ में एसआई अरुण कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में जांच पड़ताल की जा रही है।