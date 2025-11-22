Language
    मधेपुरा में महादलित टोला में लगी आग, 13 परिवारों की घर-गृहस्थी जलकर खाक

    By Vinod Kr Vinit Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    मधेपुरा के एक महादलित टोला में आग लगने से 13 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन प्रशासन जांच कर रहा है। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सामग्री और पुनर्वास सहायता प्रदान की जा रही है। प्रशासन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है।

    मधेपुरा में आग के घर खाक। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। उदाकिशुनगंज थाना की बीड़ी रणपाल पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या पांच महादलित टोला में शुक्रवार की संध्या आग लगने से 13 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। बिजली के शार्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है।

    घंटों मशक्कत के बाद अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन 13 परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। घरों में रखा नकदी, कपड़ा, बर्तन, अनाज सहित पांच लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 13 लोगों के घर जल गए। आग लगने की सूचना वार्ड सदस्य विलास मेहरा ने अग्निशमन पदाधिकारी हरेंद्र राय को दिया। सूचना पाकर मौके पर उदाकिशुनगंज से तीन दमकल और बिहारीगंज से एक दमकल घटनास्थल पर पहुंची।

    घर में रखे खाद्यान्न, जेवरात,कपड़ा, फर्नीचर, गोदरेज, ट्रंक, पंखा, जरूरी दस्तावेज सहित अन्य सामानों के अलावे करीब तीन लाख रुपये नकदी जलकर खाक हो गया। इस भीषण आग की दृश्य को देखकर गांव में कोहराम मच गया।

    दाकिशुनगंज और बिहारीगंज से समय पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंचती तो सारा गांव आग की चपेट में समां जाता। दमकल कर्मी मिथिलेश कुमार, सोनू कुमार, रणधीर कुमार, रविकांत ठाकुर, कविता कुमारी, जगरनाथ कुमार, नीरज कुमार, खुशबू कुमारी, मनोज चौधरी व अन्य के सहयोग से करीब दो घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।

    तब तक घर में रखे सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इसमें फोदारी ऋषिदेव, गोपी ऋषिदेव, अर्जून ऋषिदेव, भीमा ऋषिदेव, मिथिलेश ऋषिदेव, दुलारचंद ऋषिदेव, राजकुमार ऋषिदेव, राजू ऋषिदेव, सूरज ऋषिदेव, विपिन ऋषिदेव, दासो ऋषिदेव, श्रवण ऋषिदेव व बालवीर कुमार का घर पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया।

    घटना के बाबत प्रभारी सीओ सह बीडीओ गुलजारी पंडित ने बताया कि अग्निकांड की सूचना मिली है। राजस्व कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजकर जांच पड़ताल कर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

    जांचोपरांत सभी अग्नि पीड़ित परिवारों को उचित सहायता प्रदान की जायेगी। बीपीएल धारी होने की स्थिति में सभी पीड़ित महादलित परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर दिया जाएगा।