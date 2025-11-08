मधेपुरा में महागठबंधन प्रत्याशी के गांव में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट और फायरिंग, 4 लोग हुए घायल

संवाद सूत्र, आलमनगर (मधेपुरा)। आलमनगर थाना क्षेत्र के बजराहा झंडापुर टोला में चुनावी रंजिश में मारपीट व गोलीबारी की घटना घटी। घटना शुक्रवार रात की है। महागठबंधन के प्रत्याशी नवीन कुमार के गांव में घटित इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष से मां-बेटा और दूसरे पक्ष से दो लोग घायल हुए। सभी का आलमनगर सीएचसी में इलाज कराया गया।

दोनों पक्षाें के आवेदन पर केस दर्ज कर पुलिस तीन आरोपितों को गिरफ्तार की है। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया। आलमनगर थाना में दिए गए आवेदन में एक पक्ष के दीपक कुमार मंडल ने बताया कि शुक्रवार की शाम बजराहा चौक से पथरा टोला जा रहे थे। इसी दौरान इटहरी पंचायत के झंडापुर टोला वार्ड नंबर 10 निवासी रुपेश कुमार, रितेश कुमार और छोटी उर्फ सुमन ने रोक लिया। रूपेश कुमार कहने लगा कि तुम सब गांव वाले को वोट न देकर बाहरी को वोट देगा। इतने में नीतीश कुमार, संकित कुमार, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार आदि लाठी-डंडा एवं लाहे के रॉड से जान मारने की नीयत से मुझ पर हमला कर दिया।

मेरे चीखने-चिल्लाने की आवाज सुन मेरी मां रंजू देवी एवं मेरे पड़ोसी मुझे बचाने पहुंचे तो उनलोगों के साथ भी मारपीट की गई। बेटे व अन्य पर किया जानलेवा हमला वहीं, दूसरे पक्ष की श्यामा देवी ने थाना में आवेदन देते हुए बताया कि मेरा पुत्र सुमन कुमार उर्फ छोटी, अमित कुमार, अंकित कुमार एवं अन्य युवक बजराहा चौक पर सब्जी लेने जा रहा था।

इस बीच वीरेंद्र मंडल अपने दरवाजे पर कई अपराधी के साथ मजमा लगाकर मेरे बेटे व अन्य पर जानलेवा हमला कर दिया। हो-हल्ला सुनकर जब पहुंचे तो अपने बेटे को बचाने लगे तो मुझसे भी मारपीट करने लगा। वीरेंद्र मंडल ने गाली देते हुए मुझे जमीन पर पटक दिया और गुरुदेव मंडल, दीपक कुमार, संतोष कुमार, ज्योतिष मंडल, सूरज कुमार, नंदलाल मंडल, सिकंदर मंडल, संतोष कुमार, रंजू देवी, संदीप कुमार, सीता देवी सहित अन्य 10 -12 व्यक्ति मारपीट करने लगे।

गुरुदेव मंडल व दीपक कुमार के हाथ में अवैध हथियार था। दोनों एक साथ मेरे कनपटी में हथियार सटा दिया और बोला कि इसकी शिकायत थाना में किया तो जान से मार देंगे। गुरुदेव मंडल और दीपक अवैध हथियार से फायरिंग किया मेरे बेटे व अन्य लोग जान बचाकर भागे।

इस दौरान अंकित कुमार का सिर फट गया और वहीं पर बेहोश हो गया। मारपीट की सूचना पर उदाकिशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार कई थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने पैक्स गोदाम के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया।