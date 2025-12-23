Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधेपुरा में राशन कार्डधारियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी होना जरूरी, पीडीएस विक्रेताओं को घर-घर जागरूकता का निर्देश

    By Amitesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:40 AM (IST)

    बिहार के मधेपुरा जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए शत-प्रतिशत ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य है कि सभी लाभार ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। प्रखंड कार्यालय परिसर सभा कक्ष में प्रखंड क्षेत्र के राशन कार्ड धारियों के शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित पीडीएस विक्रेताओं को इस बाबत कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश पीडीएस विक्रेता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार सभी राशन कार्ड धारियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराया जाना है।

    Madhepura

    (राशन कार्डधारियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी के लिए बैठक)

    इसके लिए सभी पीडीएस विक्रेता अपने-अपने पोषक क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के अलावे घर-घर जाकर राशन कार्ड धारियों को जागरूक करेंगे, ताकि सभी कार्डधारी समय से अपना-अपना ई-केवाईसी करा सकें। ई-केवाईसी कराने से एक भी लाभार्थी छूटे नहीं, इसका खास ख्याल रखना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही उन्होंने उपस्थित पीडीएस विक्रेताओं को समय से सरकारी निर्धारित वजन पर खाद्यान्न का वितरण करने का सख्त निर्देश दिया। कहा, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित पीडीएस विक्रेताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

    बैठक में कार्यपालक सहायक संजय कुमार यादव, पीडीएस विक्रेता रामप्रवेश मंडल, विकाश कुमार मेहता, गुलफराज आलम, अमरेन्द्र राय, रामकुमार चौधरी, पैक्स अध्यक्ष राजेश कुमार, निसार आलम, राजकिशोर चौधरी, कमलेश्वरी मेहता, सुनील यादव, धीरज कुमार, विनोद राम, अयूब अली, शहनवाज आलम, भूपेंद्र भगत, अमरेंद्र सिंह, अनंत शर्मा, अमित पासवान, प्रभात कुमार आदि उपस्थित थे।