मधेपुरा में राशन कार्डधारियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी होना जरूरी, पीडीएस विक्रेताओं को घर-घर जागरूकता का निर्देश

संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। प्रखंड कार्यालय परिसर सभा कक्ष में प्रखंड क्षेत्र के राशन कार्ड धारियों के शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित पीडीएस विक्रेताओं को इस बाबत कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश पीडीएस विक्रेता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार सभी राशन कार्ड धारियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराया जाना है।

(राशन कार्डधारियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी के लिए बैठक)

इसके लिए सभी पीडीएस विक्रेता अपने-अपने पोषक क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के अलावे घर-घर जाकर राशन कार्ड धारियों को जागरूक करेंगे, ताकि सभी कार्डधारी समय से अपना-अपना ई-केवाईसी करा सकें। ई-केवाईसी कराने से एक भी लाभार्थी छूटे नहीं, इसका खास ख्याल रखना है।