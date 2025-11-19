Language
    NH-106 पर CSP संचालक को ओवरटेक कर बदमाशों ने मारी गोली, मधेपुरा रेफर

    By Amitesh SonuEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    बिहारीगंज थाना क्षेत्र में एनएच-106 पर सीएसपी संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें मधेपुरा रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।

     CSP संचालक को मारी गोली

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र में उदा और हरैली गांव के बीच एनएच 106 पर बुधवार की शाम बदमाशों ने सीएसपी संचालक भावेश ठाकुर को गोली मार दी। बराही आनंदपुरा निवासी सीएसपी संचालक को कमर में गोली लगी है। 

    कमर में गोली लगने के बाद भी भावेश ठाकुर स्वयं बाइक चलाते हुए अनुमंडलीय अस्पताल उदाकिशुनगंज पहुंचे। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज मधेपुरा रेफर कर दिया गया है। भावेश ठाकुर उदा बाजार में एसबीआई का सीएसपी चलाता है। 

    बुधवार की शाम 4.45 बजे वह बाइक से उदाकिशुनगंज बाजार जा रहे थे।इसी क्रम में पीछे से ओवरटेक कर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।