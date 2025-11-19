NH-106 पर CSP संचालक को ओवरटेक कर बदमाशों ने मारी गोली, मधेपुरा रेफर

बिहारीगंज थाना क्षेत्र में एनएच-106 पर सीएसपी संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें मधेपुरा रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।

