Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधेपुरा के RJD विधायक पर संवेदक ने किया मुकदमा, जान से मारने की धमकी देने का आरोप

    By Amitesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    मधेपुरा में बुडको द्वारा कराए जा रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण में विवाद हो गया है। निर्माण एजेंसी के मालिक अमित कुमार ने राजद विधायक प्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रो. चंद्रशेखर, विधायक मधेपुरा

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। नगर परिषद क्षेत्र में बुडको द्वारा 72 करोड़ की लागत से कराए जा रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण एजेंसी एए पटना (जेवी) के प्रोपराइटर अमित कुमार ने सदर थाना में आवेदन देकर कार्यस्थल पर पुलिस फोर्स व बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही स्थानीय राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर व उनके प्रतिनिधि आलोक कुमार मुन्ना समेत अन्य समर्थकों पर निर्माण कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप व रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है।

    नौ दिसंबर को मधेपुरा थाना में दिए गए आवेदन के आधार पर 15 दिसंबर को एफआइआर दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने इसकी पुष्टि की है। सदर विधायक के खिलाफ यह दूसरा केस है। इससे पहले 25 नवंबर को निर्माण कार्य में जुटे अररिया जिला निवासी मजदूर सोनू निगम ने केस दर्ज कराया था। उसमें 23 नवंबर की रात निरीक्षण के दौरान थप्पड़ मारने व गाली-गलौज करने के अलावा निर्माण एजेंसी से रंगदारी मांगने का आरोप था।

    संवेदक अमित कुमार द्वारा 15 दिसंबर को दर्ज कराए गए केस के अनुसार विधायक एवं उनके 10 सहयोगी 23 नवंबर की रात्रि 9:25 बजे कार्यस्थल पर पहुंचकर मजदूर सोनू निगम को अचानक थप्पड़ मारकर गली-गलौज करने लगे। इससे वह बुरी तरह डर गया। साथ ही कार्यस्थल पर अफरातफरी मच गई।

    इस घटना के बाद मजदूर सोनू निगम द्वारा सदर थाना में विधायक एवं अन्य के विरुद्ध केस किया गया। मामले में अब तक किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद भी लगातार मिल रही धमकियों के कारण कार्य कराना मुश्किल हो गया है।

    विधायक के प्रतिनिधि आलोक कुमार मुन्ना द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर आशुतोष कुमार को वॉट्सऐप कॉल कर रंगदारी मांगी गई। जान से मारने व ठेकेदारी बर्बाद करने की धमकी भी दी जा रही है।

    महागठबंधन सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए 72 करोड़ से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की स्वीकृति दी गई थी। नाला निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। मैं बीस सूत्री की बैठक व अन्य मंचों पर भी डीपीआर के मुताबिक काम कराने की मांग हमेशा करता रहा हूं। फर्जी मुकदमा लगातार दूसरी बार दर्ज कराया गया है। फर्जी मुकदमे की गीदड़भभकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। - प्रो. चंद्रशेखर, विधायक, मधेपुरा