'कांग्रेस ने वोट के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया', बिहार में चुनावी सभा में बोले CM मोहन यादव

जागरण टीम, बांका/मधेपुरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले कांग्रेस एवं उसके साथ के लोग वोट बैंक के लिए हिंदू-मुस्लिमों को लड़ाते रहे हैं। पीएम मोदी ने हिंदू-मुस्लिम, किसान-मजदूर, दलित-महादलित, पिछड़ा-अति पिछड़ा और महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया है।

मोहन यादव मधेपुरा जिले के पुरैनी में आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के राजग प्रत्याशी के पक्ष में तथा कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पुरनलाल टुडू के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास मंत्री ललित चंद्राकर ने भी पीएम मोदी व सीएम नीतीश के नाम पर वोट देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि बिहार ने नई करवट ली है। बिहार के पास क्या कमी थी, कमी थी तो कांग्रेस एवं उसके साथ वालों में। हम सब काफी भाग्यशाली हैं जो नरेन्द्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। आज भारत की स्थिति यह है कि दुनिया का कोई भी मंच हो, वहां सारे देश इकट्ठे हो जाएं और उस मंच पर अगर पीएम मोदी नहीं हों तो अमावस्या की रात की तरह नजारा होता है। अगर मंच पर मोदी उपस्थित हों तो वह पूर्णिमा की चांद की तरह चमकता है। मोदी-नीतीश की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यहां एनडीए गठबंधन की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण की पवित्र नगरी है। यहां धर्म, नीति और न्याय की परंपरा सदा से जीवित रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों और किसानों की पार्टी है। इसने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया है। मैं खुद गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे परिवार में न कोई विधायक रहा, न सांसद, न मंत्री, लेकिन भाजपा ने मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। यह भाजपा की खूबी है, जो हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर देती है।

मुसलमानों को तमाशा दिखा रहा महागठबंधन: शाहनवाज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यहां भाषण देने में मजा नहीं आ रहा है। भाषण देने में मजा वहां आता है, जहां मुकाबला होता है। पूरे देश में नरेन्द्र मोदी एवं नीतीश कुमार द्वारा सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका सम्मान किया जा रहा है। यहां असली एमवाय एनडीए के साथ है। एम से मोहन व वाय से यादव।