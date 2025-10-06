मधेपुरा की 3492 जीविका दीदी के खाते में आए 10-10 हजार रुपये, पटना से सीएम नीतीश कुमार ने राशि की ट्रांसफर

मधेपुरा के बिहारीगंज में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 3492 जीविका दीदियों के खाते में 10 हजार रुपये भेजे गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से रिमोट दबाकर राशि ट्रांसफर की। प्रखंड परियोजना प्रबंधक रंजन कुमार ने बताया कि यह राशि महिलाओं की आजीविका सुधारने में मदद करेगी। कुल 20 हजार से अधिक दीदियों को यह लाभ मिला है और बाकी को भी जल्द मिलेगा।

संवाद सूत्र, बिहारीगंज (मधेपुरा)। स्थानीय वाणिज्य समिति धर्मशाला के प्रांगण में सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत तीसरे चरण में 3492 जीविका दीदी के खाते में 10 हजार रुपये अंतरित किया गया। जिसका लाइव वीडियो प्रसारित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पटना से रिमोट दबाकर राशि ट्रांसफर किया। इस कार्यक्रम में तीन सौ से अधिक जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका रंजन कुमार ने जीविका परियोजना के माध्यम से महिलाओं के विकास के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि दस हजार रूपये की राशि को जीविकोपार्जन गतिविधि में खर्च करें एवं खुशहाल जीवन यापन करें।

उन्होंने कहा कि महिला रोजगार योजना के अंतर्गत कुल 20 हजार 576 दीदियों के खाते पर 10-10 हजार की राशि अंतरित किया गया है। जिसके खाते में राशि नहीं आई है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सभी दीदीयों के खाते पर राशि भेजी जा रही है।

लोकतंत्र के महापर्व में जीविका दीदियों की अहम जिम्मेदारी कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जीविका दीदियां अब लोकतंत्र के महापर्व में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सक्रिय योगदान देंगी। निर्वाचन आयोग ने जीविका दीदियों को महिलाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

जीविका समूह महिलाओं को मतदान का महत्व समझाएगा और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित करना जीविका दीदियों की जिम्मेदारी होगी। जीविका से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण परिवेश से भली-भांति परिचित हैं।