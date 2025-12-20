Language
    सड़क किनारे शौच कर रहे 9 साल के बालक को रौंदकर पलटी कार, मौत के बाद ग्रामीणों ने जाम की सड़क

    By Amitesh SonuEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    मधेपुरा-उदाकिशुनगंज एनएच 106 पर अरार के पास सड़क किनारे शौच कर रहे एक 9 साल के बालक को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बालक अपने माता-पि ...और पढ़ें

    सड़क किनारे शौच कर रहे बालक को रौंदा

    जागरण संवाददाता, मधेपुरा। मधेपुरा-उदाकिशुनगंज एनएच 106 पर अरार के निकट सड़क किनारे शौच कर रहे बालक को रौंदते हुए एक कार पलट गई। दुर्घटना में बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना शनिवार की सुबह नौ बजे की है। 

    मृतक की पहचान सहरसा जिले के वनचोलहा निवासी रणजीत सादा के पुत्र कुलदीप कुमार(9) के रूप में हुई है। बालक अपने माता पिता के साथ नाना के श्राद्ध कर्म में शामिल होने नानी गांव अरार आया हुआ था। 

    इधर बालक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों व स्वजन ने घटनास्थल के समीप सड़क जाम कर दिया है। सैंकड़ों की संख्या में जुटे लोग बांस-बल्ली से सड़क को जाम कर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं।