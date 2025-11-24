कोहरे का कहर: मधेपुरा-पूर्णिया हाइवे में पुल के नीचे गिरी कार, पानी में डूबने से दो की मौत; एक गंभीर
मधेपुरा-पूर्णिया हाइवे पर कोहरे के कारण एक कार पुल के नीचे गिर गई। इस हादसे में दो लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने बचाव कार्य किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
जागरण संवाददाता, मधेपुरा। मधेपुरा-पूर्णिया एनएच 107 पर मुरलीगंज के समीप बलुवाहा पुल पर सोमवार की सुबह अत्यधिक कोहरे की वजह से एक चार पहिया वाहन पलट गया। दुर्घटना में कार सवार दो की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।
कार सवार सिंहेश्वर से शादी से लौट रहे थे। कार बलुआहा पुल के नीचे गिरी थी। काफी देर बाद जब लोगों की नजर पुल के नीचे गिरी कार पर पड़ी तो पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।
पानी में डूबने की वजह से कार सवार दो लोगाें की जान चली गई। एक की हालत गंभीर बनी है। मृतकों की पहचान मुरलीगंज की सिंगियान पंचायत के चंद्रकिशोर यादव (55) और उसके मित्र पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर हरिश्चंद्रपुर निवासी शंभू अग्रवाल के पुत्र चिंटू अग्रवाल के रूप में हुई है।
शंभू अग्रवाल का घर मोरुआरी पारा, हास्पिटल रोड हरिश्चंद्रपुर में है। पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।
पहले भी हो चुकी है घटना
इससे पूर्व रविवार देर रात को उसी स्पॉट पर बारात जा रही कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उक्त कार पर भी दूल्हा भी सवार था। हालांकि पुल के नीचे गड्ढ़े में लुढ़की कार सवार सभी लाेग सुरक्षित बाहर निकल गए थे।
बारात जिले के घैलाढ़ प्रखंड से अररिया जा रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों घटनाएं कोहरे की वजह से हुई है। पुल के दोनों किनारे बेरिकेडिंग नहीं होना दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।
