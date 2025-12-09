Language
    NH-106 Bypass: केंद्र सरकार ने दी सिंहेश्वर में बायपास बनाने की मंजूरी, पप्पू यादव ने जताया आभार

    By Amitesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने एनएच-106 पर सिंहेश्वर में बाईपास बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी और यातायात व्यवस्था सुधरेग ...और पढ़ें

    बायपास। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मधेपुरा। सीमांचल एवं कोसी क्षेत्र के लिए सिंहेश्वर में प्रस्तावित बायपास को स्वीकृति मिलने के साथ-साथ डीपीआर परामर्शी की हुई नियुक्ति भी हो चुकी है।

    सांसद पप्पू यादव के प्रतिनिधि ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पत्र लिखा है।

    जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-106 पर भागलपुर के बिहपुर से सुपौल के वीरपुर के बीच मधेपुरा के सिंहेश्वर में बायपास निर्माण के उनके आग्रह पर सहमति दे दी है।

    पत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सिंहेश्वर स्थान में प्रस्तावित बायपास के लिए डीपीआर परामर्शी की नियुक्ति कर दी गई है। अब परामर्शी संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी व उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू करेगी।

    इस परियोजना के पूरा होने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक भार कम होगा एवं कोसी क्षेत्र के लाखों लोगों को सुगम व तेज आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

    सांसद पप्पू यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। कहा कि यह बायपास सिर्फ सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि मधेपुरा, सुपौल एवं सहरसा के विकास के लिए जीवनरेखा साबित होगा।

    क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं आपदा के समय राहत व बचाव कार्य भी सुगमता से हो सकेंगे। इसके साथ ही सांसद पप्पू यादव द्वारा भेजे गए दूसरे पत्र में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कच्ची दरगाह, रोसड़ा, सिमरी बख्तियारपुर, मधेपुरा एवं मुरलीगंज मार्ग से ले जाने का आग्रह किया था।

    इस पर भी मंत्रालय ने जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि 15 जनवरी 2025 को एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी ने पटना से पूर्णिया तक नई ग्रीनफील्ड लाइन को वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा एवं मधेपुरा होकर मंजूरी प्रदान कर दी है।